domingo, agosto 17, 2025
Motociclista “se parte la vida” al estrellarse contra un vehículo en carretera norte

Por Marjourie Robleto
Lectura: Menos de un minuto(s)

El ciudadano Erwin José Almanza Zeledón de 40 años de edad, resultó gravemente lesionado al impactar en su motocicleta placa M 321-118 contra la parte trasera del vehículo color blanco, matrícula M 411-801 conducido por Jurgen Alexander Bermúdez.

La violenta colisión ocurrió la noche de este sábado, de los semáforos de la antigua Kativo, en carretera norte, por donde según cazadores de noticias el motociclista se desplazaba ATV, a exceso de velocidad.

El motociclista fue atendido en el lugar por miembros de los Bomberos Unidos y trasladado en estado reservado al hospital Alemán Nicaragüense “Carlos Marx”.

En tanto, agentes policiales determinan la responsabilidad de los involucrados en el caso.

