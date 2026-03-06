Motociclista se declara culpable por muerte de profesora en Estelí, Fiscalia pide pena máxima de 4 años

El motociclista Areston Ribaldi Siles García se declaró culpable este viernes de haber causado la muerte en accidente de tránsito a la maestra Yahaira María Rugama, hecho ocurrido el 24 de enero 2026, frente a la delegación departamental de la Policía Nacional de Estelí.

El Juez Local Penal, doctor Efrén Antonio Antúnez Borjas, tras escuchar la confesión del acusado, confirmó la prisión preventiva, y en los próximos días dará a conocer la sentencia condenatoria.

En el debate de Pena, la Fiscalía y el acusador particular doctor Harold Ramírez solicitaron la pena máxima de 4 años, mientras que el defensor técnico, Reynaldo José García Prado pidió la mínima de un año.

la maestra Yahaira María Rugama era habitante de la comunidad Miraflor, y al momento del hecho se dirigía a retirar su pago a la delegación del Ministerio de Educación en la ciudad de Estelí.