Motociclista queda «deschincacado» al estrellarse contra semoviente en El Cuá, Jinotega

En condición delicada fue ingresado al Hospital Héroes y Mártires del Cuá, el motociclista Yeril Josué Dávila Castro, de 25 años, luego de impactar en moto contra un semoviente en Jinotega.

El hecho ocurrió en el kilómetro 210 de la carretera El Cuá-San José de Bocay, a las 2 de la madrugada de este sábado cuando Yeril Dávila, conducía a exceso de velocidad y en estado de ebriedad la moto placa M 366 217.

A causa del impacto Yeriel Josué rodó hasta una alcantarilla de unos 3 metros de profundidad ubicada al lado izquierdo del adoquinado.

Dávila Castro resultó con fracturas en el brazo derecho y la mandíbula, y con una herida en la frente.