Motociclista pierde la vida y otro resulta lesionado al caerles encima un árbol en Nandasmo

De forma inmediata falleció este jueves el motociclista Julio César Madriz López, de 56 años de edad, al caerle encima un enorme árbol en el municipio de Nandasmo, departamento de Masaya.

Motociclista muere tras caída de árbol en Nandasmo

La desgracia ocurrió en el costado oeste del cuadro de béisbol en la comarca Pío XII, por donde Madriz López circulaba en la moto placa CH 44-244.

Pobladores de la zona dijeron que el árbol aparentemente tenía sus raíces flojas debido a las lluvias de los últimos días, y cayó en el preciso momento en que iba pasando el infortunado motorizado, causándole la muerte.

Las víctimas viajaban en la motocicleta placas CH 44-244

Julio César Madriz López habitaba en la Villa Bosco Monge, de la ciudad de Masaya, y al momento de la desgracia andaba realizando labores de cobro para una funeraria, en donde laboraba.

Al momento de la caída del árbol, también iba pasando en su moto, matrícula GR 23-253, el mecánico Ervin Antonio Calero, de 30 años, oriundo de Masatepe, quien sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo.

Ervin Antonio Calero resultó con golpes en varias partes de su cuerpo

El lesionado fue auxiliado por habitantes del sector y luego llevado al Hospital Comandante Hilario Sánchez Vásquez, de la ciudad de Masaya.