Motociclista pierde la vida y su pasajera queda grave al ser atropellados por autobús en Villa Fontana

El motociclista Francisco José Briones Urbina, de 38 años, murió la mañana de hoy viernes en un accidente ocurrido en los semáforos de Claro Villa Fontana, una cuadra arriba, en Managua.

Trágico accidente en Managua cobró la vida de un motociclista

La víctima conducía una moto placa M 289-174 cuando fue impactado por el bus amarillo placa M 193-970, en circunstancias investigadas por la policía.

Al momento de la fatalidad, Francisco José llevaba como pasajero a Eliezer Abel Olivas Briones, de 20 años, quien fue trasladado con pronóstico reservado de vida al hospital privado Monte España.

El ahora occiso habitaba en el barrio Hialeah, en Managua.

En tanto, su motocicleta sufrió serios daños materiales al ser arrastrada varios metros sobre la vía adoquinada.