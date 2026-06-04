Motociclista perece tras ser impactado por cabezal en Chinandega

De forma instantánea pereció un ciudadano de identidad desconocida al ser impactar con su motocicleta placa CH 87-815 por el cabezal matrícula CH 39-846 conducido por Segundo Asbel Blanco González, cuando se desplazaba de la rotonda en la entrada a Chinandega, 100 metros al norte, la noche de este jueves.

El infortunado de contextura delgada, tez morena, viste un short color crema, camiseta oscura, chaquete celeste jean y zapatos estilo deportivos negro con blanco.

Cazadores de noticias, el accidente ocurrió luego que el conductor del cabezal hiciera una maniobra de aventajamiento, sin percatarse de la presencia del motociclista al que impactó, provocando que perdiera el control y se estrellará contra el pavimento.

Sin embargo, serán las autoridades policiales las encargadas de determinar la responsabilidad de los involucrados.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya, indican que en lo que va del año, 383 personas han muerto en accidentes de tránsito ocurrido en lo que va del año. De ese total 202 eran motociclistas, ya incluido en chinandegano.