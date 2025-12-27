Motociclista perece en colisión con un vehículo en León

De forma inmediata perdió la vida Joshua Antonio Urbina Rivera, de 15 años, al verse involucrado en un violento accidente de tránsito con el vehículo color blanco, placa LE 26-419, conducido por Eric Javier Flores Barrera, 34 años.

Trágico accidente en León deja un joven fallecido

La colisión se registró exactamente, donde fue la gasolinera Petronic, en el barrio San Juan de la ciudad de León, la noche de este sábado.

Tu Nueva Radio Ya, conoció que junto al infortunado viajaba Nicole Pérez de 14 años, quien debido a las lesiones que sufrió fue trasladada al hospital Oscar Danilo Rosales de la ciudad de León, por miembros de los Bomberos Unidos.

Agentes policiales al conocer del caso se movilizaron al lugar para determinar la responsabilidad de los involucrados en el accidente, en tanto, el cuerpo de Joshua Antonio, será trasladado a su casa de habitación ubicada en el barrio El Calvario de la ciudad de León, para ser velado.