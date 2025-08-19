Motociclista muere en colisión frontal contra camión en Condega, Estelí

De forma instantánea falleció la mañana de este martes el motociclista Luis Enrique Valdivia Blanco, de unos 38 años de edad, en el choque frontal contra un camión en Condega, Estelí.

La fatalidad sucedió en la cuesta El Jobo, salida de Condega a Palacagüina, por donde Valdivia se desplazaba en una moto estilo montañera cuando impactó contra el camión blanco placas MT 45349.

Por la forma en que quedaron los vehículos, pareciera que el camión cruzó la doble amarilla y le invadió el carril al motociclista, quien murió a causa de con múltiples fracturas.

Sin embargo serán las autoridades policiales las que determinarán las circunstancias en que ocurrió exactamente la desgracia que cobró la vida de otro motociclista en Nicaragua.

Video del accidente