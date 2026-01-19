Motociclista muere aplastado al volcarse camión en comunidad de Ticuantepe

El joven Ángel Antonio Mena Vivas, de 26 años, falleció la mañana de este lunes al caerle encima un camión que se volcó en el camino a la comunidad Manuel Lández, en el municipio de Ticuantepe.

Motociclista muere aplastado por camión en Ticuantepe

La tragedia ocurrió de la terminal de buses 400 metros al sur, donde el infortunado se desplazaba en su moto color rojo placa M 312 485, con la cual le invadió el carril al camión, al distraerse supuestamente mientras hablaba por celular.

Al momento de intentar capearlo, el conductor del camión Jonathan Mairena Orozco, de 32 años, se subió a un promontorio de tierra y se volcó, cayendo sobre la humanidad de Ángel Mena, quien murió prensado por el barandal.

Conocidos dijeron que Ángel acababa de salir de la vela de un amigo y se dirigía a su casa ubicada en el barrio La Fuente, de Managua, cuando le invadió el carril al camión que trasladaba 100 baldes y 50 bolsas con mantequilla lavada procedente de Chontales.

En la cabina del pesado vehículo viajaban el conductor y cinco personas más quienes resultaron ilesas.

Al lugar de la desgracia se presentaron agentes de la Policía Nacional para determinar las circunstancias precisas de accidente y equipos de socorro para ayudar a extraer el cuerpo y trasladarlo a Medicina Legal.