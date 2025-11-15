Motociclista muere al impactar de frente contra microbús entre Ticuantepe y La Concha

De forma inmediata falleció el motociclista Marlon Javier Blass Hernández, de 32 años, debido a las graves lesiones que sufrió al impactar de frente contra un microbús.

La tragedia ocurrió la madrugada de este sábado frente a la parada El Tempisque, kilómetro 26 y medio de la carretera Ticuantepe-La Concepción, Masaya.

Cazadores de noticias indicaron que Marlon Blass conducía la moto Pulsar placa M 256 055, de Ticuantepe a La Concha, y al aventajar un vehículo invadió el carril contrario.

En ese momento colisionó de frente con el microbús placas CZ 15031, manejado por el señor Justo Germán Marín Hernández.

A causa del impacto, el cuerpo de Marlon Blass quedó a un lado de la vía de donde fue llevado al Instituto de Medicina Legal, para la autopsia y luego entregarlo a su familia.

En tanto el señor Justo Marín fue retenido por la policía del municipio de La Concepción para determinar su responsabilidad en la fatalidad vial.

