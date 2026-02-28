Nueva Segovia: Tomador se acuesta en la vía y muere arrollado por motorizado
El ciudadano José Roberto Rodas Maldonado, de 49 años, murió la tarde del sábado, arrollado por un motorizado, en San Fernando, Nueva Segovia.
Cazadores de Noticias informaron que don José andaba ebrio cuando se acostó en la vía.
Minutos después le pasó sobre su humanidad la moto placa NS 37-509 conducida por Yader Guillén, de 30 años, quien no lo observó a tiempo.
Gravemente lesionado, Rodas Maldonado fue trasladado al centro de salud Enoc Ortez, y minutos después transferido a otra unidad de salud donde se rindió a la muerte por las lesiones sufridas en órganos internos.
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