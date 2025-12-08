Motociclista desaparecido hace un mes es hallado muerto en barranco de Carretera Sur

Un motociclista identificado como Reynaldo José Martínez Blanco, de 44 años, fue encontrado muerto en estado de descomposición la noche de este lunes, al fondo de un guindo en el kilómetro 21 de la Carretera Sur.

El cuerpo fue reconocido por una hermana suya, Lucía Martínez, mediante la publicación de fotos que hicimos en nuestra página de Facebook, La Nueva Radio Ya.

Doña Lucía nos informó que su hermano Reynaldo estaba desaparecido desde el pasado 2 de noviembre, cuando salió en su motocicleta, placa M 245-450, desde su casa ubicada en la comarca Los Rugamas, en la Carretera Vieja a León.

La hermana manifestó que Reynaldo salió a comprar unos cigarros y no volvieron a saber de él, por lo que comenzaron a buscarlo en hospitales y cárceles, sin tener noticias, hasta que hoy ella y sus otros hermanos reconocieron la moto en las fotos que publicamos en exclusiva en nuestra página de Facebook.

La Policía del Distrito 3 ya está investigando el caso. En tanto, el cuerpo de Reynaldo José Martínez Blanco fue llevado a Medicina Legal para determinar si hubo o no mano criminal en su muerte.