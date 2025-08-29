Monzón deja más de 800 fallecidos y miles de evacuados en Pakistán

Al menos 805 personas han perecido en los últimos 15 días, debido a las graves inundaciones que azotan la provincia de Punyab, la más poblada de Pakistán.

La magnitud de la crisis ha forzado la evacuación de más de 210.000 personas de las zonas afectadas, según declaró el miércoles por la noche el presidente de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), el teniente general Inam Haider Malik.

A pesar de los esfuerzos de unos 2.000 rescatistas, las labores de búsqueda en distritos como Buner y Shangla se complican por la dificultad de acceso a las zonas montañosas y remotas.

Mientras los equipos de rescate se concentran en el noroeste, el monzón avanza hacia las provincias de Punjab y Sindh, poniendo en alerta a ciudades como Karachi. Este desastre, está dejando daños materiales por más de 126 millones de rupias.