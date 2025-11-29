Modernización comercial: inicia construcción del nuevo mercado Oriental en Managua

Autoridades de gobierno, la Alcaldía de Managua, Ministerio de Fomento Industria y Comercio (Mific), la Corporación Municipal de Mercados de Managua (Commema) y ACTISA, presidieron el acto de colocación de la primera piedra de lo que será la construcción del nuevo mercado Oriental en Managua, una infraestructura que garantizará un mayor desarrollo de la actividad comercial.

El acto estuvo presidido por el compañero Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial para la Promoción de Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional; Reyna Rueda, alcaldesa de Managua; Xie Hangbin, gerente general de ACTISA; Erwin Ramírez, Ministro de Fomento, Industria y Comercio, y Freddy Casco, director general de Commema.

Xie Hangbin, gerente general de ACTISA, empresa encargada de la ejecución del proyecto, refirió que con esta nueva infraestructura mejorará la capacidad comercial de la región, siendo el mercado Oriental el más grande y antiguo del país.

“Como parte vital del patrimonio comercial de Nicaragua, el mercado Oriental se ha convertido en uno de los centros comerciales más influyentes de Centroamérica desde 1931, ante las exigencias de la nueva era, surge la necesidad de una plataforma comercial más moderna, eficiente y segura que apoye la creciente actividad comercial, que contribuya a mejorar la subsistencia local y el desarrollo económico”, expresó Xie Hangbin, gerente general de ACTISA.

“En este contexto, con el apoyo activo del gobierno nicaragüense y de nuestros aliados, lanzamos el Proyecto Nuevo Mercado Oriental, este proyecto abarca una superficie de 52 mil metros cuadrados y consistirá en un moderno complejo comercial de casi 80 mil metros cuadrados construidos. En nombre de la empresa, prometo solemnemente que impulsaremos la construcción del proyecto con los más altos estándares y garantizaremos su calidad, implementaremos modelos operativos innovadores para crear una plataforma comercial inteligente y moderna y estableceremos un mecanismo de servicio a largo plazo para generar valor continuamente para los comerciantes e impulsar el desarrollo económico regional”, detalló.“Se impulsará la creación de nuevos empleos, promoverá la sinergia en la cadena de suministros y se convertirá en un nuevo motor para el desarrollo económico regional de alta calidad. Esperamos que el nuevo mercado Oriental se convierta en un logro significativo de la cooperación pragmática entre China y Nicaragua y que sea una clara manifestación de la profundización de las relaciones económicas y comerciales entre ambos países”, añadió Hangbin.

Por su parte, el compañero Laureano Ortega Murillo, expresó que este es un proyecto de gran relevancia y forma parte de las relaciones estratégicas que ha establecido el Gobierno de Nicaragua y China, afianzando de esta manera el intercambio comercial.

“Enmarcado en lo que ha sido ratificado por nuestros líderes, el Copresidente Ortega, la Copresidenta Murillo y el Presidente Xi Jinping, como una asociación estratégica entre Nicaragua y China, enlazados por una relación de hermandad entre el Partido Comunista de China y el Frente Sandinista de Liberación Nacional y en colaboración con nuestros hermanos empresarios de la República Popular China, estamos avanzando para darle bienestar al pueblo nicaragüense y para generar beneficio mutuo entre el pueblo chino y el pueblo nicaragüense”, dijo.

“Queremos agradecer muy especialmente a la empresa ACTISA, a su gerente y todos los compañeros colaboradores chinos que se encuentran hoy acá, por confiar en Nicaragua, por trabajar con nuestro gobierno, con nuestro pueblo, por el desarrollo de este país y por afianzar esas relaciones de hermandad entre Nicaragua y China. Queremos agradecer a la empresa china ACTISA que ha venido trabajando en diferentes sectores en Nicaragua, apostando por nuestro país como su destino para sus inversiones y hoy nos sentimos especialmente contentos y agradecidos por dar inicio a la construcción de este nuevo mercado Oriental”. añadió.

El Asesor Presidencial mencionó que este es un proyecto que estará generando fuentes de empleo durante su construcción y se estima que puede estar concluido en el periodo de un año.

“Un centro de comercio y de logística que generará miles de empleos, dinamizará la economía de Managua, de Nicaragua y le dará la oportunidad a empresas y empresarios nicaragüenses de tener espacios para colocar sus productos. Contaremos con un centro moderno, ordenado, eficiente, seguro, donde podrán venir las familias nicaragüenses a hacer sus compras y donde nuestros empresarios nicaragüenses tendrán estos espacios”, refirió.