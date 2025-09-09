type here...
Buscar
34.7 C
Managua
martes, septiembre 9, 2025
Destacadas

MINSA registró 52 casos positivos de covid en Nicaragua en la última semana

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que del 2 al 9 de septiembre de 2025, dio seguimiento a 52 nicaragüenses con COVID confirmado.

En el mismo período, 49 personas que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso, cumplieron el período establecido y se recuperaron.

Desde el inicio de la pandemia, el MINSA ha atendido y dado seguimiento a un total de 16 mil 760 personas.

Hasta la fecha, se ha logrado la recuperación de 16 mil 463 nicaragüenses.

El Ministerio de Salud destacó que en la presente semana no se reportaron fallecidos atribuibles al COVID.

El MINSA reafirmó su compromiso de continuar con los trabajos de prevención y atención a la población.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456