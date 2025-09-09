MINSA registró 52 casos positivos de covid en Nicaragua en la última semana

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que del 2 al 9 de septiembre de 2025, dio seguimiento a 52 nicaragüenses con COVID confirmado.

En el mismo período, 49 personas que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso, cumplieron el período establecido y se recuperaron.

Desde el inicio de la pandemia, el MINSA ha atendido y dado seguimiento a un total de 16 mil 760 personas.

Hasta la fecha, se ha logrado la recuperación de 16 mil 463 nicaragüenses.

El Ministerio de Salud destacó que en la presente semana no se reportaron fallecidos atribuibles al COVID.

El MINSA reafirmó su compromiso de continuar con los trabajos de prevención y atención a la población.