MINSA lanza campaña nacional para proteger a 21 mil personas en Centros Penitenciarios

Por Jhonny Martínez
Atendiendo orientaciones del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, el Gobierno Sandinista inició este martes la Campaña de Vacunación “Salud y Bienestar en los Centros Penitenciarios” a nivel nacional.

Campaña de vacunación en centros penitenciarios

La campaña tiene como meta proteger la vida y la salud de 21,000 personas privadas de libertad.

Se aplicarán vacunas contra la fiebre amarilla, COVID-19, influenza y tétanos.

Además, se garantizará la aplicación de la vacuna contra el neumococo a todas las personas mayores de 50 años dentro de estos centros.

El acto de lanzamiento de esta jornada, que se realizará anualmente, fue realizado en el Centro Penitenciario Nacional Jorge Navarro en Tipitapa, Managua.

