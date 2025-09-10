Ministra de Salud de Suecia se desmaya durante conferencia de prensa

La imagen de la Ministra de Salud de Suecia, Elisabet Lann, desplomándose en plena rueda de prensa se ha regado como pólvora en redes sociales. La funcionaria que recién fue nombrada en su nuevo cargo, perdió la conciencia durante su primera comparecencia pública oficial ante los medios de comunicación.

Como explicó ella misma después, el desmayo se produjo como consecuencia de unos niveles bajos de azúcar en la sangre.

Este cuadro, conocido como hipoglucemia, se caracteriza por una bajada del nivel de azúcar en sangre por debajo de los 70 mg/dL aproximadamente. Aunque en la mayoría de los casos son los fármacos que controlan la diabetes los que lo provocan, también se puede dar en personas que sufren otros problemas de salud, como enfermedades renales, cardiacas o deterioro cognitivo.