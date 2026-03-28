¡Milagro en Masaya! contenedor cayó a centímetros de señora que lavaba ropa

La señora Eva María Calero vivió momentos de terror la mañana de este sábado, luego que el contenedor de un cabezal se desprendiera y cayera a escasos centímetros del lavandero donde se encontraba realizando labores domésticas en el patio de su vivienda.

El hecho ocurrió en la bajada de la gruta, en el kilómetro 34 de la carretera Granada–Masaya, generando alarma entre los vecinos del sector, quienes acudieron rápidamente al lugar tras escuchar el estruendo.

De acuerdo con testigos, el conductor del pesado vehículo, cuya identidad aún no ha sido confirmada, presuntamente se desplazaba a exceso de velocidad y en aparente estado de ebriedad, lo que habría provocado el incidente.

A pesar de lo aparatoso del suceso, doña Eva María resultó ilesa, lo que muchos califican como un verdadero milagro. Autoridades correspondientes llegaron al sitio para investigar las causas del accidente y determinar responsabilidades.