¡Milagro! Cabezalero escapa de morir prensado al chocar contra una rastra en la capital

Un verdadero milagro salvó de la muerte esta madrugada al señor Luis Alberto Gutiérrez Almendarez, de 40 años de edad, al colisionar el cabeza que conducía contra la parte trasera de una rastra carga de arena, en el kilómetro 13 de la carretera Panamericana Norte, Managua.

Milagro de Dios: Conductor resulta ileso tras colisión con rastra en Managua

“Conducía bajo un torrencial aguacero, a las 04;20 de la madrugada, los tricos venían funcionando bien cuando a pocos metros vi la rastra que estaba aparcada y no pude evitar la colisión”, dijo Luis Gutiérrez, aun asustado pero dando gracias a Dios por salir ileso de la brutal colisión.

Agregó que la rastra estaba estacionada desde las 10 de la noche de ayer, en el lugar sin ningún tipo de señalización y ninguna cinta lumínica y de remate hasta pintada de negro que con la oscuridad era imposible verla.

“Solo Dios me agarró de las manos, me cubrió con todo su espíritu, y no permitió que nada me pasara, alabado sea el Señor”, resalto Luis Alberto Gutiérrez Almendarez, quien señaló que tiene 22 años de conducir cabezales y nunca había sufrido un accidente de esta magnitud que dejo el pesado vehículo destruido.

Al momento de ser entrevistado Gutiérrez Almendarez, ya estaba acompañado de su mamá Concepción Almendarez, su esposa Martha Gabriela Suárez, las que oraban con él, para dar gracias a Dios, por haberlo salvado de la muerte y salir ileso.

Gutiérrez Almendarez junto a su mamá Concepción Almendarez y su esposa Martha Gabriela Suárez

Al momento del accidente Luis Gutiérrez, transportaba 23 toneladas de carne hacia Costa Rica.