Miembro de la diversidad sexual perece durante bochinche en el barrio Guanuca, de Matagalpa

Un supuesto miembro de la diversidad sexual cuyo nombre no ha sido revelado, falleció anoche durante una pelea ocurrida en una calle del barrio Guanuca, en la ciudad de Matagalpa.

Según pobladores de la zona, la víctima fue presuntamente agredida con un objeto contundente y arma blanca, por lo que un médico forense realiza la valoración para determinar con exactitud qué objeto le causó la muerte.

Cazadores de noticias indicaron que en esa zona de la Perla del Septentrión se han incrementado los bochinches en los últimos días, a causa del consumo de licor y la delincuencia que afecta a las familias trabajadoras.