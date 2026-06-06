Meteorólogos advierten del «Niño más fuerte jamás registrado»

De acuerdo con su pronóstico, el fenómeno tendrá un fortalecimiento explosivo en el Pacífico ecuatorial.

El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés) alertó recientemente que se avecina el Niño más fuerte de la historia, con un fortalecimiento explosivo en el Pacífico ecuatorial.

Los gráficos del ECMWF muestran decenas de posibles escenarios en los que las temperaturas del océano suben de forma extrema en esta zona clave del Pacífico. Estos modelos emplean un índice especial que tiene en cuenta el calentamiento global para medir mejor la verdadera intensidad del fenómeno.

«La actualización de junio del ECMWF ha mostrado una tendencia aún más fuerte para el Niño de este año. Casi todos los escenarios superan ahora los +3 °C, y un grupo de ellos de alta gama exceden los +4 °C. Este panorama representa el Niño más fuerte jamás registrado», afirmó el meteorólogo Ben Noll, de The Washington Post.

Previsiones anteriores ya advertían de un episodio fuerte del Niño entre junio y noviembre de 2026, con probabilidades del 80 % al 90 %, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, advirtió que este fenómeno será «potencialmente fuerte» y agravará las sequías, las lluvias torrenciales y el riesgo de olas de calor, mientras que el secretario general de la ONU, António Guterres, lo calificó de «alerta climática urgente».

Los expertos observan con gran preocupación la aparición de este nuevo super-Niño, un fenómeno que amenaza con alterar drásticamente el clima global y que recuerda al devastador evento de 1877, que provocó la muerte de alrededor del 4 % de la población mundial.