Mercados capitalinos con mucho dinamismo en horas previas a la celebración de La Gritería

El dinamismo comercial se siente en todo el país, principalmente en los centros o mercados en donde las familias están comprando todo lo relacionado con “la gorra” de La Purísima Concepción de María para celebrar las festividades de La Gritería, este 7 de diciembre.

En el Mercado Oriental, uno de los centros más grande de Nicaragua y Centroamérica, en estos días no es fácil caminar en sus interminables callejones, principalmente en el área de productos plásticos, donde se pueden adquirir vasos, platos, gorras, bolsas, tazas y hasta abanicos de mano que traen impresa la imagen de la Virgen María.

En Comercial Esther han tenido días de mucho ajetreo dada la cantidad de personas que se aglomeran para cotizar y/o comprar los productos que van a repartir en la Gritería. Doña Esther Paniagua manifestó que las ventas han estado muy buenas a partir del pago del aguinaldo o luego que se adelantó el salario de diciembre a los servidores públicos del estado.

“Gracias a Dios, después que nuestro gobierno dio los aguinaldos y también me informaron que también adelantaron el pago de diciembre, entonces eso ha ayudado al dinamismo porque cuando hay dinero circulando hay buenas ventas, la gente ha venido a comprar para celebrar a la Virgencita”, dijo doña Esther.

En este negocio se vende todo en productos plásticos e imágenes miniaturas de la Concepción de María, porque conocen que tienen buena demanda en esta época del año.

“Tenemos productos con precios de hasta seis córdobas por unidad, 10 córdobas, 100 y hasta de 500 córdobas. Ahorita lo más fuerte en venta son los productos de La Virgen María y después se bajan un poco las ventas, pero después del 20 se vuelven a reactivar con las compras navideñas”, agregó la comerciante del Mercado Oriental, conocida como La Tía.

Entre los pobladores que vimos apurados haciendo compras, estaba doña Martha Lorena Estrada, que aseguró que era la tercera ocasión que llegó al Mercado Oriental para adquirir productos que va a regalar en La Gritería. Tiene 15 años de celebrar La Purísima en agradecimiento a la sanación que tuvo en uno de sus ojos.

“Yo quedé ciega de este ojo (se lo señala) y yo le pedí a la Virgencita que me sanara, que me devolviera la vista; estuve con un tratamiento, gracias a Dios y a la Virgen recuperé la visión y aquí estamos comprando para cumplir la promesa”, dijo Estrada.

Relató que, a pesar de que vive en el municipio de San Rafael del Sur, que se ubica a más de 46 kilómetros de la capital, la distancia no le impide buscar el mercado para comprar los productos que va a repartir en La Gritería; lo principal es cumplirle por medio de la fe y la devoción en familia.

“Aquí encontramos productos un poco más económicos; hoy he venido a comprar panas, picheles, vasos, platos de melamina, he encontrado buenos precios; yo vine la semana pasada y hoy viene nuevamente para comprar más. Ya estamos listos para celebrar a la Virgencita y la celebramos para agradecer todas las misericordias y milagros que nos hace; tenemos mucho que celebrar”, indicó Estrada, mientras escogía los colores de los platos, vasos y picheles que estaba comprando.

En Nicaragua se celebra desde finales de noviembre hasta el 8 de diciembre el novenario a la Virgen Concepción de María, teniendo como días principales el 27 de noviembre y el 7 de diciembre, que es el día de La Gritería.