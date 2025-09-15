type here...
lunes, septiembre 15, 2025
Destacadas

Mensaje de Copresidentes Daniel y Rosario por el 204 Aniversario de Independencia

Por Diana Alborán
Lectura: 1 minuto(s)

HONRAMOS NUESTRA INDEPENDENCIA

Hoy, 204 Años de nuestra Independencia, y estamos unid@s, unidas todas las Familias Nicaragüenses celebrando, con nuestros Hermanos Pueblos Centroamericanos, este Glorioso Aniversario.

En Nuestra Nicaragua Bendita y Siempre Libre, nos felicitamos tod@s, disponiéndonos a seguir ejerciendo nuestro Derecho a la Vida Buena, a la Vida Soberana, Independiente, Segura, con Trabajo para avanzar contra la Pobreza y prosperar en Alegría, Cariño, y Paz, como Dios manda, y como merecemos.

Al festejar esta Fecha Histórica expresamos nuestra firme Convicción y Determinación de vivir el Noble y Valeroso Legado de nuestros Héroes y Próceres, y aprender siempre de cada uno de ell@s, que con las Banderas de la Patria marcaron el rumbo de nuestros Caminos de Cultura y Bienestar, en nuestras propias Opciones de Fé, Familias y Comunidades, y en las formas democráticas que nosotr@s elegimos.

Seguimos Haciendo Historia desde una Nicaragua Cristiana, Socialista y Solidaria, Revolucionaria y Evolucionaria, que nos incluye a tod@s, por el Bien de Tod@s.

Siempre Más Allá !
Siempre Más Allá !
Siempre Más Allá !
Nicaragua Bendita y Siempre Libre
a 204 Años de la Independencia
Somos Pueblo que Vibra
en Libertad, Unidad, Fraternidad, Solidaridad !
Managua, 15 de Septiembre, 2025


Daniel Ortega Saavedra     Rosario Murillo

