Nicaragua envía mensaje de condolencias al Presiente de Türkiye tras el trágico incendio en Bolu

Mensaje de Condolencias del Presidente-Comandante Daniel, y la Compañera Rosario Murillo, al Hermano Recep Tayyip Erdoğan, Presidente de la República de Türkiye, ante la pérdida de valiosas Vidas en el trágico incendio que tuvo lugar en la Provincia de Bolu.

Managua, 22 de Enero, 2025

Hermano

Recep Tayyip Erdoğan

Presidente de la República de Türkiye

Sus Manos

Hermano Presidente :

Reciba Usted nuestras sinceras muestras de Condolencias y Cariño por su Pueblo, y en particular por las Familias que han sufrido la irreparable pérdida de Seres Queridos en el trágico incendio que tuvo lugar en la Provincia de Bolu.

Con toda nuestra Fé pedimos a Dios dé consuelo a esas Familias hoy golpeadas por el desastre, y bendiga con pronta recuperación a todos los heridos.

Como siempre, para Usted, su Gobierno y su Pueblo, nuestra Cercanía Fraternal y Solidaria.

Firmas

Daniel Ortega Rosario Murillo.

Managua, January 22, 2025

Brother

Recep Tayyip Erdoğan

President of the Republic of Turkiye

In Person

Brother President :

Please receive our sincere condolences and Affection for your People, in particular for the Families who have suffered the irreparable loss of Loved Ones in the tragic fire that took place in the Province of Bolu.

With all our Faith we ask God to give comfort to those Families today struck by the disaster, and bless all the injured for a speedy recovery.

As always, for you, your Government and your People, our Fraternal Closeness and Solidarity.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo