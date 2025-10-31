Mensaje de Compañera Rosario Murillo, viernes 31 de octubre

Declaraciones de Rosario

Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía

de Multinoticias Canal 4

31 de Octubre del 2024

Muy buenas tardes, Compañera. Buenas tardes, Queridas Familias. Muy buenas tardes, hoy Viernes 31 de Octubre, y Vamos Adelante. Y estamos Adelante, en esta Nicaragua de Bendición, de mucha Fé, de mucha Confianza en Dios; de mucha Oración también, mucha Invocación al Altísimo, porque sabemos que nosotros nos proponemos, pero Dios dispone. Y esa Fé y esa Confianza en Dios és lo que nos impulsa, lo que fortalece nuestro Espíritu, lo que nos lleva Adelante, Siempre Más Allá !

Fin de Semana Grande… Mañana, Día de Todos los Santos, y luego, el Domingo 2, también visitar a nuestros familiares en los Campos Santos, enflorar; muchos, como hemos dicho, llevan música. Y nos acompañamos. Y Vamos Junt@s, porque sabemos que nuestros Seres Queridos están en otro Plano, en ese Plano de Eternidad, donde tod@s nos veremos algún día.

Los visitamos y les mostramos el Cariño, el afecto, que no los olvidamos en este Plano, y que son también Seres Especiales que están rogando a Dios, para que en esta Nicaragua Nuestra, vivamos fortalecidos en Fé, vivamos fortalecidos en Valores, Familia, Comunidad, como Pueblo Suyo, Pueblo de Dios, Pueblo Cristiano, Socialista y Solidario.

Mañana tenemos también el Acto de Beneficios Legales de Convivencia Familiar, lo hemos dicho ya varias veces, a 1,000 Personas de todos los Centros Penitenciarios del País, que retornan a sus Familias en el Día de Todos los Santos, para otra oportunidad en la Vida, corregir errores e ir Adelante, Siempre Más Allá !

Por otro lado, son más de 60,000 Actividades las que tenemos este Fin de Semana, de Todos los Santos, de Fieles Difuntos. Familias y Comunidades celebrando la Paz, la Seguridad, los Avances en Caminos de Prosperidad, y honrando a nuestros Seres Queridos.

También estamos honrando como Seres Queridos a nuestros Héroes, a nuestros Mártires, en todo este Sacrosanto Territorio nuestro.

Hay Actividades Religiosas en los Cementerios, Música Sacra, y todo lo que cada Fin de Semana eleva la Alegría de Vivir en Paz, el Agradecimiento a Dios Nuestro Señor. Mucha Cultura, mucha Tradición, mucho Festival, grandes Conciertos, Carnavales también, y orgullos@s de vivir en un País Bendecido y guiado de la Mano de Dios.

Tenemos, Compañer@s, Juegos Centroamericanos donde alcanzamos 38 Medallas de Oro y 58 de Plata, más 92 de Bronce. Destacamos estos logros que son reflejo de cómo trabajamos, promoviendo y apoyando todos los Deportes, porque sabemos que la Juventud con el Deporte fortalece, no sólo su cuerpo, sino su mente, el Alma, para ir Adelante, caminando siempre, con la Gracia de Dios.

Ampliación y mejoramiento de Agua Potable nos reporta ENACAL, en Las Pilas Orientales de Masaya.

Campaña Ambiental “Verde, que te quiero Verde” como más de 282,390 plantas forestales y frutales, establecidas en más de 300 hectáreas. Y también 249,355 plantas a Familias Protagonistas, para fomentar la reforestación y el aumento de la cobertura boscosa en el Departamento de León.

Sistemas Acuapónicos, Capacitaciones que da INPESCA a través de las Universidades.

Encuentro de Parlamentari@s del Gran Caribe por la Paz. Allá está nuestra Delegación, en Caracas. Orgullosos de participar con nuestros Hermanos Bolivarianos, Revolución Sandinista, Revolución Bolivariana, Revolución Cubana, y los Pueblos Revolucionarios de toda Nuestramérica.

Ahí está nuestro Canciller Denis; está la Compañera Arling Alonso, Vicepresidenta Primera de la Asamblea Nacional; está Edwin, Jefe de Bancada del Frente Sandinista; Carlos Emilio, Yitsi, Diputad@s, y está Daysi, nuestra Embajadora, con todo su Equipo de Consejeros, Valeska y César Acosta, orgullosos de estar participando en este Evento, uno más, de Defensa de la Soberanía y la Paz de Nuestramérica.

También reseñamos que, hemos concluido el Ciclo de Capacitaciones, este Ciclo, porque empieza otro la próxima semana, de nuestros Comunicadores con Hermanos Comunicadores, Especialistas de RT en Español, que nos han visitado y que han estado moviéndose por Departamentos de nuestra Nicaragua, por Universidades, intercambiando, y todos aprendiendo junt@s, porque son Encuentros de intercambios, de aprendizaje mutuo, y sobre todo Encuentros para fortalecer la Comunicación, alrededor de las Verdades Verdaderas de nuestros Pueblos.

Agradecemos muchísimo a Mirko, a Alex, a Margarita Simonián, Directora de RT, a la Compañera Victoria Vorontsova, Directora de RT en Español.

Tenemos Viviendas que entregamos hoy, en Jinotega, 25; Chinandega, 4; Tipitapa, 3; Mozonte, 2; Nandasmo, San Dionisio y Terrabona, 3 en cada Municipio.

Mateare, Tola, Buenos Aires, Granada, Matiguás, Masatepe y Jalapa con Calles y Caminos; Totogalpa también, San Carlos, Prinzapolka, Rancho Grande y Matagalpa.

Parques, Miradores y Gimnasios en Tipitapa, San Ramón, San Francisco Libre.

Casas de Cultura en San Juan de Oriente.

Jinotega, Puesto de Salud Comunitario.

Rehabilitación del Instituto Abraham Greenberg, en Belén, Rivas, y San Francisco Libre, el Centro de Desarrollo Infantil en el Barrio Cristo Rey entregándose a las Familias rehabilitado.

Agua Potable Comunitaria en Bonanza.

Y todos los Campos Santos atendidos… Gracias a Dios !

También entregamos 100 nuevas Viviendas el día 7 de Noviembre, honrando a nuestro Comandante Carlos. Entregamos 100 nuevas Viviendas a igual número de Familias Protagonistas en Camino del Río, Sabana Grande, Distrito VII de Managua.

Un millón de unidades de Sandía se han cultivado y cosechado entre Agosto y Octubre. Una producción que garantizan las Familias Productoras de Ometepe.

El INTA ha realizado un Congreso sobre la Producción de Cebolla, y esto tuvo lugar en San Isidro, Matagalpa, en el Centro de Tecnologías Comandante Eterno Hugo Chávez Frías.

Usura Cero, entrega créditos a 5,000 Protagonistas la próxima semana, en 105 Municipios, y hoy a 1,000, en 43 Municipios.

La Secretaría Economía Creativa y Naranja invita a acompañar al Acto de Premiación del Concurso de Artes Visuales “Imágenes de Mi Nicaragua”, que realizamos con el apoyo de la Embajada de la República Popular China, que como siempre agradecemos profundamente.

También segunda semana de Matrícula… Un millón 512,208 matriculados, lo que equivale al 84% de lo proyectado, nos informa el Ministerio de Educación.

Las Universidades inician hoy Graduaciones. Estamos graduando 209 nuevos Profesionales en la Universidad Padre y Comandante Gaspar García Laviana. Ciencias Médicas, Sociales y Tecnologías estudiaron los nuevos Profesionales, en Chinandega, Estelí, Juigalpa, León, Masaya y Matagalpa. También en la Universidad Politécnica de Managua 500 Docentes concluyen el Congreso Nacional de Profesores Universitarios.

El INATEC, 4,200 Protagonistas finalizaron sus Cursos en Centros Técnicos, Escuelas de Campo y Escuelas de Oficios, y se han entregado Certificados a estos Protagonistas en 49 Municipios; Certificados de Conclusión de sus Estudios.

Títulos de Propiedad, 550, en Belén, Potosí, San Jorge, Granada, San Carlos, León, Larreynaga, Achuapa, El Sauce, Santa Rosa del Peñón, Siuna, El Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea. 2,500, como sabemos, nuevos Títulos la próxima semana.

Y concluimos este mediodía con la Certificación, Verificación, de que no hay incremento en ninguno de los precios nacionales del Petróleo y sus derivados. Y que las Familias nicaragüenses, como sabemos, siempre están aseguradas en términos de su economía hogareña, familiar, manteniendo estos precios desde el Gobierno del Pueblo Presidente.

Abrazos Grandes, Compañer@s. Vamos Adelante ! És nuestro el Porvenir ! Un Fin de Semana Bueno. Que las visitas a nuestros Seres Queridos nos hagan sentir unid@s. Porque estamos en Planos diferentes, pero hay Unión Espiritual, y eso nos fortalece, nos anima, que quiere decir, Ánimo, Alma, Espíritu, a tod@s.

Vamos Adelante. Abrazos de nuestro Comandante Daniel. És nuestro el Porvenir ! Abrazos Grandes.