Mensaje de Compañera Rosario Murillo, viernes 08 de agosto 2025

Muy buenas tardes, compañera, y muy buenas tardes, queridas familias de esta Nicaragua nuestra, de todos. Aquí vivimos en el bien de todos. Y Vamos Adelante con seguridad. Vamos Adelante resguardando la Paz. Vamos Adelante en sintonía con los valores e ideales de nuestros grandes próceres y maestros. Vamos Adelante desarrollando una Nicaragua de Fe, de Familia, de Comunidad, de Concordia. Vamos Adelante, y es nuestro el Porvenir.

El fin de semana de algarabía y alegría tenemos festivales de gastronomía en toda Nicaragua y en particular, los festivales que realizamos en las ciudades creativas desde la Secretaría de Economía Creativa: Fritangas, gallo pinto, quesillo, refrescos, toda la riquísima gastronomía de nuestra Nicaragua.

Y las ferias de maíz, que empiezan muy pronto, son 50,000 actividades festivas y deportivas celebrando las victorias de la Paz en una Nicaragua que es de todos y que vibra en amor, que vibra, decíamos, en sintonía con los mejores ideales y valores de la humanidad.

Celebramos la vida. Ferias, cada feria agostina, las fiestas concluyen este domingo con la peregrinación de regreso a la ermita de Santo Domingo y todo lo que, además, se está desarrollando en los barrios tradicionales y La Feria Ganadera que también concluye este domingo con gran éxito, todos los días se ha llenado esa feria, y felicitamos a los organizadores porque ha sido de abundantes bendiciones.

Luego tenemos también mucho deporte, mucho, mucho deporte. Por ejemplo, hay una noticia muy buena que nos traslada el compañero Nemesio Porras desde FENIBA, informándonos que se prepara una agenda de trabajo para la primera visita a Nicaragua del mánager de la selección nacional de béisbol, el famoso Dusty Baker.

La confirmación de Dusty como mánager de la selección de Nicaragua para el Clásico Mundial que se jugará en marzo de 2026 ha generado un gran impacto en el mundo del béisbol en nuestro país y también a nivel internacional. Dusty Baker es un futuro miembro del Salón de la Fama de la MLB y su trayectoria lo hace destacar como jugador durante 19 temporadas en Grandes Ligas y 26 años como mánager, campeón de la Serie Mundial en 2022, además de participar en múltiples ocasiones en playoffs y series mundiales.

Es considerado uno de los más grandes mánagers en la historia del béisbol de la MLB. Para nosotros, es un gran orgullo que sea el mánager de la selección nacional de Nicaragua y, además, que llegue en los próximos días y que nos visite. Aquí lo recibimos con el cariño y el reconocimiento que le brindamos a nuestros visitantes, especialmente a una personalidad del deporte internacional como él.

Luego, compañeros, compañeras, tenemos también toda la actividad de deportes y turística en todo el país.

Desde las alcaldías entregamos viviendas en Somoto, Puerto Morazán, Totogalpa, La Sabana y Ocotal. También calles en Jalapa, Dolores, Cinco Pinos, Niquinohomo, San Marcos, Larreynaga, Rivas, Nueva Guinea, La Trinidad. Parques, plazas y bulevares se construyen y rehabilitan en El Viejo, Wiwilí y El Crucero. Canchas y campos deportivos en San Juan de Río Coco y Chichigalpa.

Además, hemos pedido a las compañeras de la Procuraduría de Municipalidades que nos informen sobre el desarrollo de los proyectos en mercados, terminales de buses y aceras. Nos hace falta más información para poder compartir los avances, logros, las alegrías de las familias en cada municipio del país.

Unidades de salud, escuelas y CDI (Centros de Desarrollo Infantil) comunitarios en Altagracia, Nagarote, Ciudad Darío, Siuna, Jinotepe, Sébaco, El Rosario, San Juan de Oriente, Acoyapa. Vamos Adelante también con puentes vehiculares en El Castillo, Condega, Granada, Boaco, Matagalpa, Moyogalpa. Vamos a tener, a partir de la próxima semana, contaremos con más información sobre todos los aspectos de las municipalidades que nos interesan a todos.

Sexta Feria de la Vivienda que se prepara para los últimos días de este mes de agosto en el Centro de Convenciones Olof Palme. También vamos a entregar, en los próximos días, entregaremos la primera etapa del programa de apartamentos Nuevas Victorias. ¡Cuánta alegría, cuánta celebración! Es la Paz que resguardamos, que tenemos, que agradecemos: La principal bendición de Dios porque nos permite avanzar en los caminos de lucha contra la pobreza. 30 y 31 de agosto, en el Centro de Convenciones Olof Palme, se celebrará esta feria.

Más agua en La Gatea, nos informa ENACAL, en el municipio de Muelle de los Bueyes.

El Ministerio Agropecuario informándonos de 705 manzanas de guayaba a julio de 2025. De estas manzanas de guayaba, el 91% son plantaciones destinadas para procesar y generar otros productos, así como el 9% para consumir fruta fresca.

El INTA entrega reconocimientos a productores de la Costa Caribe Norte, esto es en Bilwi, el día de hoy.

Usura Cero entrega créditos la próxima semana a 5,000 protagonistas en 100 municipios, y hoy a 1,000 protagonistas en 50 municipios.

Hoy lanzamos el programa de Fiestas Patrias del Ministerio de Educación, Todos San Jacinto, esta tarde desde la Plaza de la Soberanía.

Y luego compañeros títulos de propiedad entregamos 480 Belén, Buenos Aires, Potosí, eso en Rivas, San Carlos, nuestro Río San Juan, Diriamba, en Carazo, Granada, La Paz Centro, Diriomo, también en el departamento de Granada, La Paz Centro, El Sauce, León y El Jicaral, Siuna, Caribe Norte Región Autónoma, El Rama, Caribe Sur Región Autónoma, Nueva Guinea y El Tortuguero. Vamos Adelante certificando a más familias legítimas propietarias, cada día más, ordenando todo el tema de la propiedad garantizando que esas propiedades, que pertenecen a familias, que la Procuradoría General de la República ha acreditado en todos lados, sirva para el desarrollo del trabajo y la paz.

Hospital Primario San Rafael, esto es en el municipio de San Rafael del Sur, más adelante tendrá 24 camas, en diciembre de este año se entrega para 56,000 protagonistas de esta zona de Masachapa, zona mareña, zona turística y zona donde habitan familias trabajadoras. Consulta Externa, Emergencias, Labor y Parto, Laboratorio Clínico, Imaginología, Farmacia, Cuartos de Procedimientos, etc, etc. Tenemos el 42% de avance, Gracias a Dios.

Sector Los Centenos, del municipio de San Juan de Limay, Estelí, hoy inaugurando energía eléctrica para familias de esa comunidad. También la restauración del sistema de iluminación pública entregándolo restaurado en el Distrito 3, comunidad Alexis Argüello, aquí en Managua.

Luego compañeros, compañeras, compartir entre todos, por el bien de todos, la carta que hemos enviado el día de hoy, esta mañana, al querido compañero Nicolás Maduro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Le hemos dicho a nombre de todos:

Querido Nicolás :

Desde esta Nicaragua llena de Heroísmos, fervorosas Luchas y grandísimas Obras de Fé, Entusiasmo, Pasión y Decisión;

Desde esta Nicaragua Invicta, a esa Venezuela Ejemplar, Inspiradora, Libertadora y tan Heroica;

Desde estas Tierras y Pueblos Nuestros, en el Amor Intenso y Excelso a Nuestro Santificado Comandante Eterno, Héroe de toda la Patria Grande;

Te escribimos

Te decimos, con los Cantores

de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres

Pongan atención señores

lo que les vengo a cantar

haciéndole los honores

a un valiente General

Sandino dijo a Sacasa

anda vete para tu casa

que si vos les tenés miedo

para mí son calabazas

Sacasa dijo a Sandino

yo me voy a retirar

a los Estados Unidos

no les vamos a ganar

Sandino dijo a Sacasa

yo no ando con carburadas

yo no soy un vendepatria

como el tal Chema Moncada

Sandino dijo a Sacasa

apretándose las manos

a 10 centavos les vendo

cabezas de americanos

Los soldados de Sandino

son como las maravillas

apenas les mientan yankies

como que les hacen cosquillas

Allá viene un avioncito

con sus alas de cartón

viene a llevarse a los gringos

que no aguantan a Pedrón

Nicolás, Hermano, Valiente Hijo de Chávez, Valientísimo Hijo de Bolívar :

Somos la misma Raza; Somos la misma Sangre; Somos Nuestroamericanos y Caribeños, Siempre Más Allá, defendiendo la Patria Grande, Nuestras Patrias, y ningún improperio, ninguna ocurrencia, ninguna demencia, ningún Imperio, nos doblega, porque Ni Nos Vendemos, Ni Nos Rendimos, Jamás!

Somos de Patria Libre, Soberana… y esta, la Soberanía, no la discutimos, nada más la defendemos !

Adelante, Nicolás… Adelante, Venezuela… Vamos a Vencer… Estamos Venciendo… Lo sabemos !

Así estamos, compañeros, llenos de fuerza, fuerza espiritual, fuerza y fortaleza de victorias en esta patria grande, patria de todos, en nuestra Nicaragua, en Venezuela, estamos hermanados en las luchas y en los triunfos. Abrazos grandes este viernes frente a un fin de semana de mucha, mucha festividad y alegría.

Y para completar, como todas las semanas, gracias a Dios, no hay incremento en los precios de los derivados del petróleo. Los ajustes que se requieran no serán aplicados, se mantienen los precios locales de los combustibles, gasolinas y diésel sin variación, para beneficio de las familias nicaragüenses.

Un gran abrazo, compañeros y compañeras. Siempre Más Allá. Ese es el lema, esa es la consigna, esa es la realidad de un pueblo que camina con Fe, con Esperanza, con Certeza. Un pueblo que camina con la Bendición de Dios, bendecidos, prosperados y victoriosos. Nuestro comandante Daniel nos abraza en la certeza de ese porvenir libre de pobreza que estamos construyendo.

Más abrazos, compañeros, mucho, mucho cariño.