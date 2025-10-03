Mensaje de Compañera Rosario Murillo, viernes 03 de octubre

General Benjamín Zeledón es Patria Bendita

Buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua Bendita, ¡Siempre Más Allá!. A 146 años del natalicio y 113 de la entrega en amor a Nicaragua, el tránsito a la inmortalidad del General Benjamín Zeledón, Vamos Adelante, celebrando en grande su heredad, su vida, su ejemplo, su inspiración, el General Benjamín Zeledón, que fue Patria Bendita, que es Patria Bendita y Siempre Digna, Soberana y Libre.

Diana, desde la mañana, cantatas, música, hay una sesión especial que se realizará en La Concordia, el lugar de nacimiento del General Zeledón, La Concordia. La Asamblea Nacional estará sesionando precisamente por los 146 años de vida y milagro, y los 113 años de vida y más milagro.

Va a participar también diputados del PARLACEN, la Alcaldía de Jinotega, las Unidades de Victoria, todos los que estamos allí en ese sitio sagrado de Honor y Amor Patrio, celebrando la vida, el ejemplo, la inspiración de nuestro Héroe Nacional, General Benjamín Zeledón.

Y luego tenemos 56 mil 355 actividades, las alegrías, la alegría, la bendición de vivir en Paz. Decíamos galas culturales, tenemos también en todo el país los depósitos de flores de patio en los monumentos a los Héroes De Nuestra Patria Bendita y Siempre Libre.

Todo listo para Concurso Nacional para Diseño y Confección de Huipiles.

Tenemos también en el Teatro Nacional la Compañía de Ballet presentándose y desde la Secretaría de Economía Creativa una cantidad de actividades, Fiestas del Maíz Xilonem 2025, tercera edición del Concurso Nacional para Diseño y Confección de Huipiles.

Además, estamos lanzando el Festival de las Culturas Caribeñas que se va a realizar en Rivas, el próximo mes, en este octubre.

Se acerca Nicaragua Diseña

Vamos a estar en la tercera semana, Nicaragua Diseña la edición en grande que recoge además presentaciones, galas de moda y creatividad de otros países. Vamos adelante, compañeros, compañeras, la cantidad de eventos que tenemos la vamos a estar compartiendo a través de los medios de comunicación.

Árbol de la Vida en honor al General Zeledón en la Rotonda Nindirí, Masaya antes de llegar a la entrada del Coyotepe. Ahí está su alma, su ejemplo en toda nuestra Nicaragua y con la luz sagrada de ese árbol que vida, que fuerza, que fortaleza, vamos adelante.

Luego, compañeros, compañeras, también tenemos en San Juan de Río Coco, una Escuela de Café que se va a inaugurar para fortalecer conocimientos técnicos de catación, barismo, tueste para elevar la gestión de calidad y el valor de nuestra producción cafetalera en el departamento de Madriz, jueves 9 de octubre, Escuela de Café en San Juan de Río Coco, Compañero Gabriel Martínez Herrera, y vamos adelante.

Luego tenemos también, compañeros, compañeras hoy recibimos Copias de Estilo del Embajador de Portugal ante nuestro pueblo y gobierno don Paulo Carlos Ferreira Chávez quien presentó sus copias ante el Canciller Valdrack Jaentschke, de forma virtual.

Luego tenemos también al INATEC que el lunes con el Ministerio del Interior estará presentando la Oferta Académica e inicio de matrícula de cursos que se brindarán cursos técnicos en el Centro Nicaragüita Recreativo y Escuela de Servicios Turísticos. Vamos a estar atendiendo la inauguración que tienen oferta de todo tipo de cursos de gastronomía turismo va haber artesanía, cursos y todos los pensamientos serán presentados el día lunes.

Luego tenemos Viviendas de la Libertad, Diriá, San Jorge, Tisma, Matagalpa son calles. Pueblo Nuevo, Jinotega, Santa Rafael del Norte, Totogalpa, Bonanza, El Viejo y Rivas con caminos rurales Rehabilitación del Parque Simón Bolívar en El Domingazo en Granada.

Campo de Fútbol en el Barrio Diriangén en Sébaco, Morrito, Parque de Feria, mejoras en San Francisco Libre, mejorada, también mejora en el Mirador San Francisco de Asís, Chichigalpa, Mejora del Estadio de Fútbol, Estadio de Béisbol de Pequeñas Ligas en el Barrio La Cruz, Cancha Deportiva en Matagalpa y Matiguás, Casa de Cultura y Creatividad Amanda Castillo en Matagalpa, Mercados Mejorados en Quilalí, y luego tenemos Buenos Aires, Potosí, Mulukukú y Villa Sandino con escuelas y puestas de salud.

También, Terrabona, Diriamba, La Conquista, San Marco del Castillo y Siuna, puestos de salud comunitarios, casas maternas en Bilwi, Comunidad Sahsa, Territorio Tazbaprí, Casas de Atención a Personas con Necesidades Especiales en Catarina, y también casas comunales en Matagalpa.

Viveros en San Francisco Libre, Sistema de Agua Comunitaria en la Comunidad Cuihuitin-Ni de Wasmpán y alcantarillas en El Realejo. Luego tenemos a ENACAL que nos informa que hoy viernes se refuerza el servicio de agua a las personas que habitan cerca de Monte Tabor con obras que está realizando ENACAL.

También estamos compañeros papa, nos reporta el Ministerio de Agropecuario, sembradas al mes de agosto 1.900 manzanas, garantizando así disponibilidad de papa en los mercados nacionales.

El INTA promueve la Innovación Agropecuaria, estamos realizando presentaciones en los centros de Estelí para lanzar el Programa Nacional de Promotoría e Innovación Agropecuaria.

Usura Cero entrega créditos a 5.000 protagonistas en 100 municipios la próxima semana y hoy a 1.000 en 35 municipios.

INATEC desarrolla el Festival Regional de Investigación y Publicaciones Educativas en conjunto con el Ministerio de Educación y las Universidades.

Títulos de Propiedad que entregamos en San Rafael del Sur, en Managua, Distrito I, también en Tola, Buenos Aires, Belén, Potosí, San Jorge, Granada, San Carlos, León, Larreynaga, Malpaisillo, Nagarote, La Paz Centro, Diriamba, Santa Teresa, Siuna y Nueva Guinea. 575 títulos de propiedad que se entregan el día de hoy.

Energía, que estamos hoy estrenando en Comunidad La Bonanza, Sector Los Briones, Municipio de San Juan de Río Coco, y luego también el Sistema de Iluminación Pública en Valle de Sandino, Mateare para 6.525 protagonistas.

El Ministerio de Salud, Megaferia Pediátrica en Masaya, honrando a nuestro General Héroe Nacional, Benjamín Zeledón, y el comunicado que todos los viernes se presenta y se publica del Ministerio de Energía y Minas y del Instituto Nicaragüense de Energía, que hace constar, certifica que no hay incremento para la familia nicaragüense en ninguno de los derivados del petróleo de los precios nacionales.

Así estamos, compañeros, compañeras, y nos sentimos contentos y orgullosos de vivir como vivimos, bendecidos, tranquilos, seguros, trabajando y celebrando la vida, la vida en paz y bien. Y así es como vamos adelante, siempre más allá. Abrazo grande, compañeros.