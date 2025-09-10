Mensaje de Compañera Rosario Murillo, miércoles 10 de septiembre

Muy buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita. En esta Semana de la Patria Vamos Adelante.

Ya hoy entró la antorcha de la Unión Centroamericana por nuestra frontera con la hermana República de Honduras y está iniciando su recorrido patriótico por todo nuestro territorio nacional. El día viernes 12 vamos a estar recibiéndola aquí en Managua, desde la Presidencia de la República, estudiantes, atletas, artistas, jóvenes en general.

Luego, también ese mismo día, el viernes 12, está previsto el acto de beneficios legales de convivencia familiar a 1,200 personas nicaragüenses: 1,108 varones y 92 mujeres que llegan desde los distintos centros penitenciarios del país. Así promovemos y garantizamos unión familiar y una oportunidad nueva para una vida nueva.

Desde las alcaldías: Viviendas en Estelí, son 11; también en Villa Sandino (9), La Sabana (9), Granada (5), Chinandega (5), Larreynaga (5), Villa El Carmen (4) y Managua en Naciones Unidas.

Luego tenemos calles en San Juan de Oriente, San Juan del Sur, Laguna de Perlas, El Crucero, Sébaco, Rancho Grande, El Rama y San Dionisio, también cunetas, caminos, puentes vehiculares en El Castillo, puente peatonal en Ochomogo.

Polideportivos rehabilitados en el barrio Carmen Mendieta de Paiwas, en Matagalpa; cancha multiusos en Barrio Aquiles Bonucci y San Miguelito; graderías en costado norte y mantenimiento general de la cancha multiuso en comunidad Never Oporta.

Agua comunitaria en San Pedro del Norte, Waspán, Ciudad Antigua. Tenemos también en El Almendro, Vivero Municipal y Murra, Vivero Municipal.

Escuelas, puestos de salud y casas maternas en Somotillo, La Trinidad, Nueva Guinea, Ciudad Sandino, San José de los Remates, Totogalpa, Río Blanco y San Pedro del Lóvago.

Proyectos de la Procuraduría de las Municipalidades mejoran la vida de todos, como corresponde en este proyecto cristiano, socialista y solidario.

En Jinotepe, Calles para el Pueblo entregadas en el Barrio San Antonio a las familias. Agua potable en Mozonte, nos reporta el compañero Ervin Barreda.

Luego en Managua más Verde que te Quiero Verde, en el contexto de Todos Somos San Jacinto MARENA entrega plantas forestales a familias y protagonistas de todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestro medio ambiente, la protección de la naturaleza.

Desde el MAG nos reporta producción de chilote de primera 220,800 docenas en todo el país, abasteciendo todos los mercados.

El INTA garantiza el análisis de la producción de maíz y frijol con sus avances, retos y desafíos.

Usura Cero entregando créditos a mil protagonistas en 50 municipios. El Programa Adelante a 400 protagonistas en 70 municipios el día de mañana jueves.

También tenemos la preparación desde la Secretaría de Economía Creativa de «Nicaragua Emprende, Crece, Evoluciona y Conecta con la Identidad Nacional«, 7, 8 y 9 de noviembre. Ya se prepara este gran evento de la economía creativa, la economía emprendedora que todos los años, en los últimas semanas, si no mal recuerdo, 14 años, se ha celebrado en noviembre.

Gala final del certamen Reinas Nicaragua, esto es el sábado 13 de septiembre en el Teatro Nacional Rubén Darío. Desde las 6 de la tarde van las reinas electas y las princesas que participan de todos los planes que realizamos en el contexto de nuestra campaña de celebración de la patria, Todos San Jacinto.Tenemos gran actividad y gran expectativa para este evento de nuestra belleza nicaragüense por gracia de Dios.

Luego, tenemos la inauguración hoy y mañana de dos nuevos espacios familiares en los alrededores de la Avenida de Bolívar a Chávez: Las Chiverías en la Plaza de la Revolución, con variada oferta de helados, repostería, lo que le gusta a los niños, y luego también La Criollería, quiosco de sabores auténticos que se inaugurará el día de mañana.

Felicitamos a la compañera Carla Cuadra y a la Secretaría de Economía Creativa por estos avances en todo proyecto que represente la alegría de disfrutar nuestra gastronomía en unión familiar. Compañera Carla Cuadra, Secretaría de Economía Creativa, Vamos Adelante. Siempre son eventos, son espacios para el disfrute de nuestra identidad gastronómica y de nuestra unión familiar.

Luego, también, compañeros, compañeras, tenemos desde el Ministerio de Educación a 34,500 estudiantes de secundaria en certámenes tecnológicos con aplicaciones digitales educativas que se crean entre todos.

Las universidades entregan 1,360 títulos esta semana, a igual número de nuevos profesionales en las diferentes ciencias.

26,753 títulos hemos entregado ya este año y vamos a inaugurar el Laboratorio de Tecnología Tridimensional para estudiantes en la Universidad de Ingeniería y en la Universidad Politécnica. También estamos por inaugurar otro espacio para la Universidad de los Emprendedores La Sandino, en estos días patrios.

Luego, compañeros, compañeras, títulos de propiedad para 500 familias de Managua, Distrito 6; Wiwilí en Jinotega; Santa María de Pantasma; El Relejo; El Viejo; Chichigalpa; Teustepe; San Lorenzo; San José de los Remates; San Miguelito; El Almendro; La Cruz de Río Grande y Corn Island. Certificadas cada una de estas familias, 500 familias como legítimas propietarias de donde viven o de donde trabajan, en el campo o en las zonas urbanas.

En la comunidad Santa Lucía, sector Los Pimpes del municipio de Jinotega, atendemos a 150 hermanos y hermanas, otro proyecto de energía que avanza. Y restauración, vigilancia, protección y cuidado del sistema de iluminación pública, entregándose hoy en Tipitapa otra vez para 1,040 protagonistas.

Iniciamos desde el INATEC pasantías en la Escuela Hotel de Pochomil, en el Centro Agro Turístico Datanlí y en la Isla de Ometepe, para aprender practicando la atención en las distintas especializadas de estos hoteles y escuelas. Luego, tenemos también 1,500 estudiantes y maestros de hotelería y turismo fortaleciendo aprendizajes y habilidades.

Y compañeros, compañeras, nuestra Policía Nacional, con todos sus planes de seguridad ciudadana, y el Primer Comisionado General Francisco Díaz, sale hoy hacia la República Popular China, donde ha sido invitado a participar en un importante Foro de Seguridad Ciudadana.

Además, sostendrá una serie de valiosos encuentros para fortalecer esta unión de todos por la seguridad de las familias en el mundo entero. Foro Global de Seguridad Pública de China ahí va a estar participando el compañero Comisionado General Francisco Díaz y en otros eventos que vamos a estar reportando conforme se vayan desarrollando.

La campaña de vacunación contra la fiebre amarilla avanza en todos los departamentos del país. Se han aplicado 64 mil dosis de vacunas, 31.8% de avance hacia la meta establecida.

Compañeros, compañeras, nos sentimos contentos y orgullosos de vivir en esta Nicaragua que es de bendición, de trabajo, que es de prosperidad desde el trabajo y de tantas victorias de las y los nicaragüenses que amamos nuestra patria, que desde nuestra práctica de dignidad y Orgullo Nacional Vamos Adelante, Cristianos, Socialistas y Solidarios.

Abrazo grande, compañeros, compañeras.

Es nuestro el Porvenir.