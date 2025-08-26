Mensaje de Compañera Rosario Murillo, martes 26 de agosto

Excelentes días, excelentes horas, excelentes tiempos los que vivimos porque tenemos Paz porque Dios nos bendice con la Paz, que es la esperanza y la certeza de un futuro promisorio, un futuro de bienestar, un futuro de seguridad, de estabilidad, un futuro como merecemos las familias nicaragüenses.

Y compañeros, compañeras, mañana se cumplen casi 50 años de la Gesta Heroica de Pancasán. Mañana, 27 de agosto, se celebra en grande en todas partes. Celebramos nuestro heroísmo, nos celebramos en valor, en orgullo, en dignidad, en capacidad, esa capacidad, esa fuerza de espíritu que nos da Dios para luchar, luchar, luchar y vencer, vencer, vencer. A casi 50 años de Pancasán, Vamos Adelante.

Ayer vimos la hermosa ceremonia, porque fue una ceremonia de jóvenes, de jóvenes entregando a las familias nicaragüenses, a nombre de la juventud de todos los tiempos y también la juventud heroica de Pancasán, la Juventud Sandinista, guerrillera, estudiante, constructora del futuro, la juventud que hoy nos llamamos con orgullo 19 de Julio, juventud sandinista de todos los tiempos.

Ayer, ceremonia hermosísima, intensa, de entrega del paso a desnivel Comandante Julio Buitrago y tantas obras que tenemos también por entregar. Ya está lista la primera etapa de la pista de Héroes de la Insurrección, 10 carriles, hermosa obra que vamos a estar entregando a las familias en los próximos días, a nombre del heroísmo, de la juventud de todos los tiempos, en una Nicaragua bendecida. Bendecida con el alma intensa y fuerte que es capaz de amar y de procurar el bien siempre, el bien común.

Luego, también estamos por entregar en los próximos días el Hospital Héroes de las Segovias, grandiosa obra allá en Ocotal, en la Segovia, donde luchó nuestro general Sandino; las Segovias que representan ese espíritu indoblegable del pueblo, de la raza nicaragüense, que sabemos de lucha y de honor.

128 equipos se entregan hoy, provenientes de Belarús, para las municipalidades, de las alcaldías, de las infraestructuras que necesitamos seguir construyendo porque vamos adelante, y para el MTI.

Hoy van a estar participando el embajador de Belarús, hermano Vitali Barchuk; el general Óscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura; la compañera alcaldesa de Managua, Reyna Ruedas; la compañera Wendy Morales, Procuradora General dfe Justicia, Procuradora General de la República y Procuradora General también del ámbito de las municipalidades; el compañero Laureano Ortega, Asesor Presidencial.

Este es el primer lote de un total de 720 equipos para el transporte y la infraestructura para las municipalidades. Esos 720 equipos los estaremos recibiendo este año 2025 y el año próximo, Dios mediante, siempre Dios adelante.

Luego, compañeros, compañeras, también tenemos el Programa de Intercambio del Centro de Prensa de China de la República Popular China, los medios del Centro Internacional de Comunicación de Prensa de la República Popular China, que inició el segundo semestre del programa 2025 de intercambio para fortalecer intercambios y capacidades entre nuestros medios y los medios de esa potencia, la República Popular China. En representación de nuestros comunicadores participa la compañera Leshara Janit Quiroz Rivas, de la Red de Jóvenes Comunicadores de Juventud Sandinista 19 de Julio.

Tenemos también, compañeros, compañeras, los proyectos de hoy que son viviendas en El Rama, Nandaime, Estelí; calles en Nagarote, en Rivas, Muelle de los Bueyes; caminos rurales, escuelas rehabilitadas, escuelas comunitarias y puestos de salud en Tuma – La Dalia y en El Ayote, agua comunitaria, obras de drenaje en Niquinohomo, Terrabona y Waslala.

Con el fondo kuwaití hemos firmado convenios para construir el puente Prinzapolka, más obras, más victorias de la paz y el bien, el derecho de las familias nicaragüenses al bienestar. Puente PrinzaPolka, Río Blanco – Siuna.

Desde el Salón Sandino, de la Cancillería de Nicaragua, se llevó a cabo la firma entre el Director General del Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe y el ministro de Hacienda y Crédito Público, compañero Bruno Gallardo. Un convenio de crédito para construir el puente Prinzapolka en la carretera Río Blanco – Siuna. Más obras, más avances, más victorias, más gloria para este pueblo que merece, merecemos lo mejor.

Luego tenemos también a ENACAL que ha adquirido nuevos equipos para ejecutar proyectos de ampliación y mejoramiento de servicios de agua potable.

Y el MAG 48,000 manzanas nos reporta preparadas para cultivar maní en primera con avance de siembra de 8,000 manzanas

a junio de este año. ¿Dónde se concentra esta producción? Generalmente en León, Chinandega, Granada y Masaya.

Luego tenemos también ganaderos en el Río San Juan reunidos con el IPSA, en la comunidad Madera, municipio de El Almendro, nuestro Río San Juan viendo todos los temas propios de la ganadería y sobre todo también la atención para prevenir, controlar y erradicar el gusano

barrenador.

El INTA con nutrición para los cerdos, estrategias nacionales para reducir el impacto ambiental que afecta la producción de cerdos, participaron porcicultores de Pantasma, el departamento de Jinotega.

Luego tenemos Usura Cero entregando créditos a mil protagonistas en 54 municipios.

El Ministerio para Promover Emprendimiento nos reporta que realizó 103 ferias, tiangues y espacios de comercio de la economía creativa, familiar y productiva con la participación protagónica de más de 1,340 artesanos, emprendedores, creadores, juventud creativa generando más de 3 millones de córdobas para la economía local.

Luego tenemos, desde las universidades, 1,200 títulos que se van a entregar a nuevos profesionales en distintas áreas de formación y hemos entregado 24,000 títulos a igual número de protagonistas.

Hoy inauguramos laboratorios para formar enfermeros en la multidisciplinaria héroe nacional Ricardo Morales Avilés y la Escuela de Música para formar jóvenes en las diferentes disciplinas en la Casimiro Sotelo, héroe nacional.

También tenemos mega torneos de ajedrez desde el Ministerio de Educación.

El INATEC formando a más de 7,000 maestros en cursos para tecnologías educativas, fortaleciendo habilidades para usar las tecnologías como herramientas de apoyo en las aulas.

Entregamos títulos 580 hoy en Managua, Tipitapa, El Cuá, San José de Bocay, Boaco, Camoapa, Matagalpa, Matiguás, Rancho Grande, Santo Tomás, Juigalpa, Villa Sandino, San Francisco de Cuapa, El Coral, Ocotal, Murra, Waslala, Bluefields y El Ayote. Familias que se acreditan como legítimas propietarias de donde viven o donde trabajan.

Compañero Salvador Mansell nos reporta que en Los Cerros, Sector Altagracia, de Telpaneca, estamos entregando energía para 326 hermanos y hermanas, y luego tenemos también el acto de entrega del sistema de iluminación pública restaurado en Tuma – La Dalia para 11,800 protagonistas. Así estamos, compañeros, compañeras.

El MINSA nos está reportando una excelente noticia también: Vamos a estar recibiendo una brigada importante de especialistas en columna y también en reemplazo de caderas, de rodillas. En los próximos meses vamos a estar informando con más detalles, pero las cirugías que se van a realizar son 60 reemplazos de rodillas y caderas en noviembre próximo en el Hospital Manolo Morales Peralta, aquí en Managua.

Desde la Operación Walk Manitoba Inc, que es una brigada canadiense que nos ha visitado en los últimos 9 años y ha realizado intervenciones quirúrgicas de este tipo. La más reciente visita fue en 2024, 70 especialistas: Ortopedistas, fisioterapeutas, anestesiólogos, operadores de equipos, enfermeros, camilleros y personal de apoyo. Nos alegra tanto esta noticia. Los recibimos con inmenso cariño, reconocimiento y agradecimiento. Aquí, en esta Nicaragua Bendita, Cristiana, Socialista y Solidaria, van a traer equipos, van a donar equipos y van a trabajar por la salud de las familias nicaragüenses, de pacientes que estarán recibiendo novedades para su cuerpo, su salud, bendiciones, bendiciones, sanación.

Luego, compañeros, compañeras, tenemos también los 46 años de relaciones diplomáticas con la República Democrática de Corea, que celebró hoy en Pyongyang nuestro embajador y compañero Modesto Munguía Martínez.

También reportar que ha sido designado encargado de negocios y se ha solicitado el plácet como embajador para el compañero Carlos Midense, catedrático, embajador, diplomático de larga experiencia en la República Hermana de Canadá.

La compañera Jessica Padilla viene para hacerse cargo de una unidad de seguimiento a la cooperación externa, con rango de viceministra en la Cancillería de nuestra Nicaragua Bendita.

Así estamos y así vamos. Adelante Siempre con la fuerza de un pueblo que vence, un pueblo que lucha para vencer, un pueblo heroico, un pueblo del que todos nos sentimos orgullosos porque somos parte de ese valor y esa gloria, de una historia, de una memoria, de un presente y un futuro luminoso por Gracia de Dios.

Abrazo grande, compañeros, compañeras.

Vamos Adelante.

Es Nuestro el Porvenir.