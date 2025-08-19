Mensaje de Compañera Rosario Murillo, martes 19 de agosto

Muy buenas tardes, compañeras. Muy buenas tardes, querida familias de nuestra Nicaragua bendita, bendecida. Siempre trabajando y caminando, siempre viviendo con fe, con esperanza. Siempre siguiendo de la mano de Dios, siguiendo los designios del Padre para esta patria que todos amamos y que es nuestra. Entre la miseria humana, siempre brilla la luz.

Aquí estamos, por ejemplo, anunciando cuánto hemos hecho en términos de protección de la salud de las familias nicaragüenses.

Con vacunas hemos trabajado con la Federación de Rusia, con la cooperación que hemos estrechado con los institutos Gamaleya y San Petersburgo hemos hecho frente al COVID-19, a la Influenza, al virus del Papiloma Humano y a la Fiebre Amarilla. Hemos hecho frente a todas esas desgracias y hemos protegido la salud de 11 millones y medio de personas con vacunas contra la COVID-19 y 6.6 millones contra la influenza.

Son epidemias que se han dado en el mundo, que se dan en el mundo, y estamos protegidos gracias a esos programas de inmunización y vacunación que desarrollamos trabajando en conjunto con la Federación de Rusia. Un Programa Nacional de Inmunización con MECHNIKOV, aquí en nuestra Nicaragua, con Gamaleya, con San Petersburgo; son los institutos rusos que producen estas vacunas que también se están produciendo en Nicaragua.

Tenemos 708,000 dosis de vacunas contra el Virus del Papiloma Humano aplicadas ya. Todas estas son trabajadas con la Federación de Rusia, también las Vacunas contra la Fiebre Amarilla que hemos iniciado este mes de agosto. Y seguimos trabajando juntos y protegiéndonos. Estamos también esperando las vacunas contra la rabia canina y pendientes de las investigaciones del desarrollo que están realizando las instituciones de la Federación de Rusia en vacunas contra el dengue y contra el cáncer.

¡Cuánta protección de la vida! porque para eso estamos para proteger la vida de las familias nicaragüenses. Salud y vida, Fiebre Amarilla, Convacell que es anti COVID, el virus del Papiloma Humano, la Influenza y pendientes de las otras vacunas que se van generando y produciendo, que van a protegernos todavía más.

Y en términos de la salud de las mujeres, estamos también realizando mejoras en el Hospital Bertha Calderón, el Hospital de la Mujer, en entorno seguro y digno a más de 386,000 protagonistas que anualmente son atendidas por esta unidad de salud. Las mejoras alcanzan más de cuatro millones de córdobas.

También tenemos la Segunda Dosis contra el Virus del Papiloma Humano. Ya decíamos que se está aplicando, un 40 por ciento de cumplimiento.

Y el coronavirus, seguimiento responsable y cuidadoso a los hermanos y hermanas que hemos atendido, confirmados 73 nicaragüenses. ¿Cuál es la gran ventaja de las vacunas? Puede darnos el COVID, pero no nos mata, gracias a que estamos inmunizados, vacunados y que somos cuidados y cuidadosos y responsables, y acudimos a los Centros de Salud. 55 personas que estaban en seguimiento ya cumplieron con el período establecido.

También tenemos, compañeros, que con el Consejo de Comunicación y Ciudadanía hemos participado en un muy importante y valioso curso para fortalecer habilidades y capacidades de nuestro trabajo comunicacional en términos de prensa escrita con la agencia de noticias de la Federación de Rusia, Sputnik. Sputnik Pro Writing Skills, habilidades de escritura de Sputnik Pro. Contentos y orgullosos de trabajar juntos para seguir elevando la capacidad de cobertura y de difusión de las verdades verdaderas.

Tenemos también, compañeros, nuestro agradecimiento al embajador del Japón, al gobierno del Japón, por los 7 equipos de maquinaria pesada que han sido donados por el Japón a Nicaragua a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura. Fueron recibidos ayer por nuestro ministro general en retiro, Óscar Mojica.

Unidades que contribuyen al mejoramiento de la conectividad vial y al desarrollo, por supuesto, de nuestro país. Muchas gracias al embajador Ogino Masahiro, cuya gestión en nuestra Nicaragua, respetuosa, solidaria y responsable, es muy reconocida por las familias nicaragüenses.

Luego tenemos también, compañeros, compañeras, todos los planes de nuestra Policía Nacional. El día de hoy, martes, siempre los martes tenemos reuniones de las Unidades de Victoria y reportamos que estamos bien, que Vamos Adelante en Seguridad y Paz, en seguridad y avances de la lucha contra la pobreza.

Tenemos también viviendas entregadas en Nandaime, Ciudad Darío; calles en Rosita, San Francisco del Norte, Larreynaga, Malpaisillo, Bonanza y Bluefields; canchas, parques y estadios en Mozonte y San Juan de Limay; puestos de salud comunitario, sistemas de agua comunitaria también en El Tuma – La Dalia, El Almendro y Rivas; Mozonte con canchas y San Juan de Limay con construcciones en el estadio de béisbol Rigoberto Cabezas.

Luego, agua en Sabana Grande, nos reporta la ampliación y mejoramiento de la red de agua potable en el distrito 7 de Managua.

El compañero Ervin Barreda de ENACAL.

Liberación de fauna desde MARENA: 61 especímenes de fauna silvestre en la Reserva Natural Chocoyero – El Brujo, municipio de Ticuantepe, Managua.

El MAG reporta una producción de 762,900 unidades de pipián cosechadas de enero a julio, en las zonas de Ciudad Darío, Terrabona, Nandaime, Sebaco, Matagalpa, Tisma, principalmente.

Luego tenemos al INTA en el manejo de cosecha de frijol del ciclo de primera, son capacitaciones que se dan en distintos centros y en conjunto con el INATEC.

Tenemos el Séptimo Torneo de la Pesca del Guapote Lagunero en Morrito que desarrolla INPESCA trabajando en conjunto con las autoridades municipales.

Usura Cero: Mil protagonistas, 275 grupos solidarios, 46 municipios entregando crédito para fortalecer la capacidad emprendedora, capacidad de trabajo en seguridad y Paz, para prosperar.

También el Ministerio de Emprendimiento conectando con la creatividad y el talento de los emprendedores nicaragüenses, dando más cursos para decoración de eventos que generan trabajo. Hay tanto evento y tanta alegría en nuestra Nicaragua, Trabajo y Paz.

También celebramos desde la Juventud Sandinista 19 de Julio la Cruzada Nacional de Alfabetización esta semana y, por supuesto, el gran aniversario de la gran cruzada, la Fundación de la Juventud Sandinista 19 de Julio.

Educación: Tenemos una Feria Estudiantil Científica en Primaria para 200,000 estudiantes de Quinto y Sexto grado.

Y las universidades entregan títulos a 1,300 nuevos profesionales en 12 universidades públicas y en la Universidad Ricardo Morales Avilés, héroe nacional de Carazo, entregamos para la formación de estudiantes de Psicología una nueva clínica.

El INATEC, escuelas técnicas de campo han capacitado a 30,000 protagonistas, el 65% son mujeres hortalizas, grano básico, ganado bovino, porcino, aves, agrotransformación, administración de emprendimientos en el campo, son los cursos, entre otros. 45,500 protagonistas son atendidos en las escuelas de campo.

Título de Propiedad: 540, nos reporta la doctora Wendy Morales, Procuradoría General de Justicia. Estamos entregando en el Distrito 6 de Managua, en Tola, en Rivas, municipio de Rivas, en Wiwilí, San Rafael del Norte, Estelí, también en San Juan de Limay, La Trinidad y Bluefields. Vamos Adelante. Vamos adelante y es nuestro el porvenir.

Energía: El Zapotal, Puerta Colorada, del municipio de Jinotepe, Carazo, 132 hermanos y hermanas estrenando un programa de energía y restauración, vigilancia, protección y cuidado al sistema de iluminación pública. Hoy martes 19 entregamos en Niquinohomo, cuna de nuestro general de hombres y mujeres libres Masaya; queda instalada y recibida en perfectas condiciones para 7,000 protagonistas las luminarias.

Y Vamos Adelante, compañeros, compañeras, por eso decimos, en medio de la miseria humana, se alza el gran espíritu que guía a las familias nicaragüenses, que queremos Trabajo, Seguridad y Paz, que queremos luchar y vencer la pobreza y que vamos a lograr luchar porque vamos adelante cada día y vamos a lograr vencer la pobreza porque ese es, al fin y al cabo, la voluntad de Cristo Jesús. Cristo Jesús que nos quiere hermanos, hermanos todos, gran fraternidad y, sobre todo, justicia, justicia verdadera, amor cristiano, socialista y solidario.

Así vamos, así estamos y así estaremos, Dios mediante. Nuestro abrazo y el del comandante Daniel, el mío y el de todos los que estamos trabajando para continuar venciendo la pobreza. Abrazos grandes, compañeros, compañeras, es nuestro el porvenir.

Siempre Más allá, nos decía nuestro general. Siempre Más Allá, decimos todos.

Adelante, Adelante Siempre, ¡Atrás Jamás!.

Abrazos grandes.