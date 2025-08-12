Mensaje de Compañera Rosario Murillo, martes 12 de agosto 2025

Hay excelentes tiempos, tiempos de caminar hacia nuevas victorias, construyendo las nuevas victorias. Gracias, compañera, compañero, queridas familias. Hoy celebramos el 156 aniversario del tránsito a la inmortalidad, otro plano de vida, del general José Dolores Estrada. Allá en su natal Nandaime se celebra a este Héroe Nacional.

Y vamos, vamos, siendo Todos San Jacinto, hacia el mes de la patria. Mañana vamos a estar compartiendo ideas, actividades, propósitos alrededor del mes sagrado de la Patria. La Patria que es bendita, bendecida, prosperada y victoriosa. La patria que es identidad nacional, esplendorosa. Una identidad de profunda espiritualidad y de sentido de lucha y victoria. Un pueblo que ama su cultura, que es cultura. Un pueblo que es lucha por la soberanía y la dignidad nacional. Un pueblo que es digno, soberano, independiente. Aquí estamos, 156 años del tránsito a este otro plano de vida del general José Dolores Estrada en Nandaime.

Y compañeros, compañeras, estamos también hoy martes entregando viviendas en La Dalia, Nandaime, Nueva Guinea, La Paz de Carazo, Granada, Las Sabanas, Somoto, son calles y caminos también. San Ramón, El Jícaro, Ciudad Darío, parques y campos deportivos, también viveros en El Crucero, Totogalpa, León. El mejoramiento de los mercados en San Sebastián de Yalí, también estación de bomberos en Paiwas. Y puestos de salud, casas maternas y CDI comunitarios en Masaya, Sébaco, Corinto y El Rama. Tenemos entrega de módulos sanitarios en Somoto.

Luego, más agua en Muhan, Villa Sandino. Ahí estamos mejorando la infraestructura para captar en Río Sota Caballos, mantenimiento y mejoramiento, y desde ahí se abastece la comunidad de Muhan, municipio de Villa Sandino.

Tenemos también guardas de naturaleza, 110 guardas que se han capacitado para proteger flora y fauna silvestre en todo el país. Esto es MARENA.

Y luego, compañeros, también desde el MAG, Cúrcuma, acopio de 399,900 libras entre enero y julio del 2025, abastecido por productores de Madriz, Costa Caribe Norte, Región Autónoma, Boaco y Masaya.

El INTA, fruta de jaca, encuentro con productores para presentar transformación y agregación de valor del jaca, una fruta medicinal también. Yo no sabía que era fruta, me disculpan la ignorancia, pero se trabaja para medicina, para té, y esto en nuestra Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. Samuel Lau es el nombre del Centro de Desarrollo de Tecnología Agropecuaria en Kukra Hill. Bondades nutricionales como fibra, potasio, vitamina C y antioxidantes, mejora la digestión y es un árbol de rápido crecimiento, nos informa el INTA.

Usura Cero: mil protagonistas, 42 municipios, más financiamiento.

Iniciamos hoy el Taller Avanzado de Desarrollo y Modelaje de Personajes animados en el Centro de Enseñanza de la Cinemateca Nacional. Llega una delegación muy importante, muy apreciada, muy querida, desde el ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) en Cuba, para capacitarnos en animación, para los compañeros y compañeras que trabajan animados de los distintos medios de comunicación.

Luego tenemos también, compañeros, quesillos y refrescos nicaragüenses lanzándose en Granada para las fiestas tradicionales. Festivales de fritanga y gallo pinto en Estelí y Madriz.

Y luego, tercer traslado de merienda escolar hacia los centros educativos de todo el país. Salieron esta mañana las primeras caravanas con la merienda, van a la Costa Caribe, Región Autónoma Sur y Zelaya Central, y mañana hacia Chontales y Granada.

Luego tenemos nuevo centro educativo, esto es un logro de la paz, de la paz que vivimos, que resguardamos, la Paz que merecemos. En Jinotepe, en un centro donde se torturó, se asesinó, el golpismo durante la nefasta, la criminal ocupación de la ciudad de Jinotepe. Torturó y asesinó a compañeros y compañeras.

¿Y dónde ocurrían esos crímenes? En el colegio San José, desgraciadamente, este colegio ha sido trasladado al Estado por ser emblemático de la barbarie pero al mismo tiempo de la lucha digna y victoriosa, en este caso, de las familias de Jinotepe que vencimos el golpismo, como Dios mediante, Dios nos da la fuerza para vencer cualquier intento de socavar nuestra paz.

Ese centro de torturas y de crímenes de odio se llamaba Centro Colegio San José. Llevará el nombre, ya en manos del Estado nicaragüense, del héroe, del mártir, compañero Bismarck Martínez. Desde ese centro donde operaban los golpistas lo llevaron a asesinarlo en los predios aledaños. ¡Qué terrible! Pero bueno, en estos tiempos de victorias de la Paz, ese lugar será conocido con el nombre del mártir Bismarck Martínez, emblemático compañero cuyo asesinato conmovió a todo el país.

Estamos trabajando para poderlo reinstalar ya con el nombre de Bismarck la próxima semana. Los estudiantes de los distintos años, porque entiendo yo, no lo puso aquí, pero son como 600 estudiantes desde kinder hasta el último año de secundaria, van a ser cubiertos por la política de gratuidad en la educación del Gobierno del Pueblo Presidente.

Nunca olvidaremos a Bismarck y nunca olvidaremos esos crímenes de odio, ese golpismo traficante, ese golpismo que quiso socavar el bien común y este proyecto Cristiano, Socialista y Solidario, pero no pudieron ni podrán. Ahí fueron asesinados en ese tranque del llamado San José, porque San José no tiene nada que ver con los crímenes, ahí fueron asesinados varios compañeros militantes de Jinotepe y de Carazo. Para nosotros es una reivindicación y, sobre todo, es reconocer el derecho que tenemos a la Paz, al bienestar. ¿Qué quiere decir bienestar? Educación, salud, trabajo, paz, seguridad, prosperidad.

Vamos Adelante con Bismarck Martínez, mártir del pueblo nicaragüense, asesinado por los tranqueros criminales que no volverán. No pudieron, no podrán.

Nuevos profesionales reciben sus títulos desde las universidades, 1,200 esta semana.

El INATEC, Hackathon Nicaragua 2025, inicia su ruta creativa con conferencias, talleres, visitas a universidades y centros técnicos, encuentros con los mentores y sus redes, finalizando el 16 y 17 de octubre en el Hackathon Nicaragua Festival Tecnológico. Yo entiendo que ya llevamos como 7 de estos. Voy a pedirle a Loyda que mañana nos informe qué número de Hackathon es este año en Paz y bien. Con la Paz, todo podemos.

Títulos de propiedad tenemos hoy 470 en Managua, Jinotepe, San José de Bocay, El Cuá, Jinotega municipio, San Rafael del Norte, Nindirí, Masaya, Niquinohomo, Nandasmo, Granada, Teustepe, San Lorenzo, Ocotal, Murra, San Fernando, Quilalí y Bluefields. Las familias que el día de hoy reciben sus certificados, son 470.

Energía que inauguramos en la comunidad de San Lorenzo, sector Los Payanes de San Juan de Limay. Hoy para esta comunidad trabajadora San Lorenzo Los Payanes. Luego, también entregamos sistema de iluminación pública restaurada para 510 protagonistas.

El coronavirus esta semana: 83 que fueron diagnosticados han sido atendidos y 37 de la semana pasada que han cumplido ya con el período establecido de seguimiento.

Estamos entregando ultrasonidos, equipos para seguir cuidando la salud en todo el país a los SILAIS.

Y compañeros, compañeras, nos preparamos entonces, mañana aniversario de la Fuerza Naval. Y mañana, 99 años del comandante Fidel (Castro), lo celebramos en grande en todo el país y en todos los centros que llevan su nombre. Y Vamos Adelante, celebrando la vida, agradeciendo a Dios por la vida y por la vida en Paz, porque es en Paz y bien que estamos construyendo el porvenir.

Un abrazo grande, compañeros, compañeras. Enorme cariño a nuestro comandante Daniel y a todos nosotros. Abrazos.