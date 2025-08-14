Mensaje de Compañera Rosario Murillo, jueves 14 de agosto

Muy buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, soberana, digna, Siempre Libre. Aquí vamos caminando en el Siempre Más Allá de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres, Siempre Más Allá desde la Paz que resguardamos y defendemos, creando el porvenir que merecemos, trabajando duro para prosperar.

Y estos son días de celebración de grandes. Mañana cumpliría 88 años el comandante Germán Pomares Ordóñez, El Danto, héroe nacional, y en su natal El Viejo, allá en el departamento de Chinandega, se estará celebrando en grande un programa bonito, un programa que rinde homenaje a su heroísmo. Y no solo allá, sino también en el resto de nuestra Nicaragua bendita.

También, compañeros, compañeras, tenemos cantidad de eventos. Este fin de semana se inaugura el Polideportivo allá en Matagalpa, Polideportivo Matagalpa, también en grande celebramos aniversarios de Waslala, Rancho Grande y Tuma-La Dalia, El Rama, Masaya, Nueva Guinea, San Juan de Oriente y Nandaime.

Entrega de viviendas, calles en San Jorge, San Juan de Río Coco, Ciudad Sandino, Granada, Nindirí y caminos en Jalapa, Somoto, Siuna, Rivas, Masatepe, León. Parques y miradores en Terrabona y El Crucero. Casas de Cultura y Museos en Ciudad Darío, San Lucas y San Jorge.

Escuelas comunitarias en El Ayote. Mercados y terminales de transporte en Ticuantepe y El Viejo.

Viveros y sistemas de agua comunitarios en Muy Muy, Buena Vista, Nueva Segovia, San Pedro de Lóvago y obras de drenaje, saneamiento también maquinaria nueva para el trabajo de las alcaldías en El Rama, Nagarote y Tuma-La Dalia. ENACAL reporta agua en el municipio de Wiwilí, comunidad de Zacatera.

También MARENA, continuando la campaña verde «Que te quiero verde», casi un millón de plantas forestales y frutales que se han sembrado en estos meses. Ya llevamos casi 8 millones de plantas.

Luego tenemos desde el MAG, leche de cabra una producción de 651,600 litros a julio, el mes pasado, registrándose esta producción a través de 4,500 familias en todo el país.

Luego tenemos manejo eficiente de vacas reproductoras y terneros, un seminario que está dando el INTA en San Miguelito, Río San Juan, nuestro Río San Juan, en la finca de desarrollo de tecnologías agropecuarias Héroes de la Policía Nacional.

Usura Cero, entregando crédito a mil protagonistas, 250 grupos solidarios, fortaleciendo capacidad emprendedora.

Y la Gritería Chiquita en León, celebrando en grande a nuestra Madre María, tradición de Fe en tiempos de Paz y cariño.

Luego tenemos también equipos directivos de las escuelas normales de formación superior que realizan encuentros para ver, visualizar el trabajo de los próximos meses.

Desfiles escolares inician este sábado «Todos San Jacinto» en todo el país. Empezarán los días sábados hasta el 14 (septiembre), que es el día nacional, con desfiles de estudiantes portando nuestras banderas nacionales; estudiantes de excelencia académica, artistas con los huipiles que nos caracterizan, con nuestros trajes de la danza folclórica, brigadas ambientales y escolares, alfabetizadores y deportistas, acompañados por maestras y maestros. Este sábado 16 inician los desfiles, luego el 23, el 30, el 6 y el 13 de septiembre por la tarde.

Recordemos también que la Antorcha de la Unión Centroamericana entra a Nicaragua bendita el día 10 y el día 13 saldría por la frontera sur; entra desde Honduras y sale hacia la hermana República de Costa Rica. Desde la hermana República de Honduras, pasando por toda Nicaragua, nuestro comandante Daniel la recibe con estudiantes deportistas y artistas el día 12 por la tarde.

Inicia el recorrido por municipios de Nueva Segovia, Madriz y Estelí. El 11 de septiembre sale por la mañana de Estelí, pasando por San Isidro, Sébaco y traspaso de fuego para León, Chinandega y Jinotega. Luego, recorridos locales finalizando el día 11 en Matagalpa. El 12 sale de Matagalpa por la mañana, recorre la carretera Panamericana Norte y en el empalme de San Benito, hace traspaso de fuego a Boaco, Chontales, Río San Juan y Zelaya Central.

Se dirige a Managua en horas de la tarde para ser recibida por la presidencia de la República y por la noche continúa hacia Ticuantepe. Traspaso de fuego a Masaya, Granada, Carazo y Rivas, y el 13 de septiembre se entrega a las autoridades de educación de Costa Rica en el puesto fronterizo de Peña Blancas. Antorcha de la Unión Centroamericana recorriendo nuestra Nicaragua en los próximos días.

Las universidades inauguran hoy, en las regiones autónomas de nuestra Costa Caribe, aulas para 2,000 estudiantes y, además, se entregan certificados a 2,700 estudiantes también en diplomados de tecnologías productivas y también tecnologías especiales para la productividad agropecuaria.

Luego tenemos también las becas que estamos entregando entre el 18, que es lunes, luego Managua 20 y 21, 18 y 19, UNAN-León, Managua 20 y 21, la Casimiro el 22, la UNI el 25, la UNA el 26, la UNP el 27, Ricardo Morales Avilés, Héroe Nacional, la Universidad que lleva su nombre, el 28, la UNAN el 29, Chico Luis Espinoza el 1º, Comandante Gaspar García el 2 y BICU el 3 de septiembre, Huracán el 4 de septiembre.

Luego tenemos nuevas aulas de INATEC entregándose en San Isidro, Matagalpa, en el centro tecnológico que lleva el nombre del comandante Tomás, quien cumplió 95 ayer. Luego también tenemos encuentros de protagonistas de cursos técnicos de INATEC y material deportivo que entregamos en centros técnicos.

Luego Títulos de Propiedad: 400 del día de hoy en Mateare, Larreynaga, Achuapa, Telica, Santa Rosa, Chinandega, San Carlos, Mulukukú, Kukra Hill y Nueva Guinea. Tenemos la próxima semana 2,500 nuevos títulos en todo el país.

Energía en el Cerro Blanco, sector Las Medinas, Los Figueroa, de San Juan de Río Coco, Madriz; ahí son más de 100 hermanos que estrenan energía.

Y el Ministerio de Salud, avances de casa materna en Chinandega, 93%, serán entregadas a la comunidad en septiembre en el Todos San Jacinto. Ferias de Salud y Clínicas Móviles, ferias de ultrasonidos también de mamas entre el 18 y el 23 de agosto. Son 152,873 familias, 2,385 barrios y comunidades en todo el país y, además, 1,422 ferias con clínicas móviles y ferias en las unidades de salud.

La Cruz Blanca entrega nuevos uniformes cumpliendo con el mandato de la presidencia, que el próximo viernes a las 2 de la tarde en la sede central estará reunido con trabajadores de la Cruz Blanca, trabajadores especializados que recibirán los uniformes correspondientes al 2025-2026.

Y así estamos, compañeros, compañeras, preparándonos para las celebraciones de la patria bendita, soberana y Siempre Libre.

Amor Patrio, Todos San Jacinto.

Ayer, nuestro comandante Daniel recordaba, siempre nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos, con ese espíritu insobornable e inclaudicable de luchas y victorias, de soberanía y dignidad nacional. Espíritu formidable de las y los nicaragüenses que sabemos de luchas y de honor. Nicaragüenses por gracia de Dios.

Vamos Adelante, compañeros, compañeras, y Siempre Más Allá. Sabemos que trabajando duro, defendiendo la Patria, defendiendo la Paz, trabajando seguros, vamos a prosperar y a vencer, a seguir venciendo la pobreza.

Abrazo grande, compañeros, compañeras.