Mensaje de Compañera Rosario Murillo, 29 de agosto 2025

Muy buenas tardes compañera, muy buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua Bendita, Siempre Brillante, Siempre Digna, Soberana, Siempre Patriótica. Somos de Patria y Libertad, de Patria Libre, de Patria para Vivir Mejor, para alcanzar el bienestar que merecemos.

Rosario Murillo

Trabajadores del Estado recibirán pago adelantado de septiembre

Y hoy nos informa nuestro Ministro de Hacienda, el compañero Óscar Danilo Mojica Aguirre, que vamos a asegurar cumplidamente el salario de septiembre a los 131 mil 332 hermanos servidores públicos integrados por 79 mil 249 mujeres y 52 mil 083 varones.

Como parte de ese ¡Todo San Jacinto Amor Patrio¡, los pagos se van a realizar el martes 2 de septiembre para los trabajadores del MINSA, el miércoles 3 para el MINED y el jueves 4 para los trabajadores de todos los otros organismos del sector público. Cumplidamente avanzando con todo lo que debemos hacer para garantizar en Nuestra Nicaragua Bendita. ¡La Alegría de Vivir en Paz!

Fin de semana tendremos más de 48 mil actividades.

Luego tenemos también compañeros 48 mil actividades este fin de semana, iniciando el lunes, el mes de La Patria con dianas en todo el país. El fin de semana lleno de alegría, festivales, carnavales, los desfiles. Mañana, sábado, los Desfiles Escolares que han estado tan vistosos, tan coloridos, tan patrióticos, tan llenos de amor en todo el país.

Hay aniversarios de los municipios y luego también todos los festivales de teatro, de arte, de gastronomía, de música, de danza. ¡Cuánta Alegría, Cuánta Celebración de la Paz y la Vida Buena!.

Esa vida que, gracias a Dios, tenemos porque la merecemos en nuestra Nicaragua Bendita y Siempre Libre, Siempre Soberana, Siempre Digna.

Nicaragua brilla en BRICS Moda 2025, de Moscú.

Luego tenemos desde Moscú, hermosísimas fotografías que Camila ha compartido con nosotros sobre la exitosa pasarela del compañero, hermano, diseñador, Laureado Joseph Mendoza de la plataforma Nicaragua Diseña, quien ha presentado con grandes aplausos sus creaciones en BRICS Moda 2025. Cuánto orgullo sentimos de estar ahí.

También representado Camila como directora y Joseph como creador. Y además, nuestro compañero Daniel Edmundo, que se ha reunido con Sputnik, con RT, y han programado. Nosotros primero saludarnos, ¿verdad? Abrazarnos siempre en la lucha por las verdades verdaderas y programar más encuentros, más comunicación entre nosotros y más capacitaciones también e intercambios en los próximos meses.

¡Buenas Nuevas!

Tenemos este fin de semana desde la Procuraduría de Municipalidades, 167 años de Potosí, 121 de San Ramón. Granada, San Dionisio, Nandaime, con viviendas.

La Libertad, San Rafael del Sur, Muelle de los Bueyes, Diriá, Matagalpa, Chichigalpa, Altagracia, Dolores, El Crucero, Granada, Rivas, Altagracia, Potosí, Calles para el Pueblo, abundantes calles entregadas a las familias y comunidades.

Waslala caminos, Jinotega, El Tuma, Nagarote, Rivas, y León, caminos rurales.

Parques, barreras, campos deportivos, canchas, en Nandasmo; Boaco, Nueva Guinea, San Juan de Lima y LaReynaga, Villanueva, Macuelizo, San Rafael del Norte, San Lorenzo, Nindirí ¡Cuántas Buenas Nuevas, las que podemos anunciar!.

Gracias a Dios que nos bendice con paz y derechos, esos derechos que defendemos celosamente como defendemos en primer lugar el derecho a vivir tranquilo, Dios que nos bendice con la fuerza para defender nuestro derecho a vivir tranquilo, en paz y con los derechos que vamos restituyendo en los calles, caminos, mercados, parques de feria, escuelas, escuelas y puestos de salud comunitarios, por ejemplo, en Villanueva, Jinotepe, Santa María, Siuna, León; puentes, aceras y obras de mitigación en San Sebastián de Yalí, Rancho Grande, Ciudad Darío, todas las obras de drenaje.

Luego tenemos el Sistema de Iluminación Pública, ya vamos a llegar ahí, que está restaurado y que vamos a entregar el día de hoy en casco urbano de Jalapa, y casco urbano y barrios del Distrito III y IV de León, Capital de la Revolución.

Y además, La Pañoleta etapa 5 de Chinandega, 2 mil 600 hermanos de 500 viviendas que inauguran Sistema de Iluminación Pública para sus familias.

Luego tenemos también el avance de la Circunvalación Costanera – Corinto, concluye, es la conclusión que se entregará a la familia del departamento de Chinandega, el MTI, nuestro general en retiro, Compañero Óscar Mojica, estará entregando a nombre de Nuestro Comandante, de La Presidencia, del pueblo mismo, del Pueblo Presidente, esta obra magnífica que brinda protección a la población de Corinto frente a las marejadas que amenazaban su seguridad.

Estamos impulsando logística, transporte, resolviendo, contribuyendo a resolver el congestionamiento, el acceso a Puerto Corinto, mejorando la eficiencia de las importaciones y exportaciones y facilitando el Comercio Internacional. Jueves 4 entregándose a la familia del departamento de Chinandega, las familias de Nicaragua, porque todos nos beneficiamos.

Luego tenemos también desde MARENA un tapir, Tapirus Bairdil, que se liberó en el área de conservación ambiental Refugio de Vida Silvestre “Los Guatuzos”, en el municipio de Río San Juan.

Tenemos también el MAG que nos reporta la producción de hierbas para nuestra gastronomía, 900 mil 000 manojos de culantro achicoria al mes de agosto.

El INTA alistándonos para la postrera 2025 en el municipio de Rivas, hicimos un Festival Nacional de Siembra de Postrera, Plaza Parque, Comandante Carlos Fonseca Amador.

Y luego también en Mulukukú, el INTA se reúne con ganaderos y empresas lácteas, siempre vigilan antes de cumplir con todas las normativas nacionales e internacionales.

Tenemos también a INPESCA, con monitoreo biológico para la pesca sostenible, esta vez en Carazo y Rivas. Usura Cero, entrega créditos a mil protagonistas hoy, en 42 municipios y 5 mil la próxima semana en 100 municipios.

¡El Huipil… símbolo de nuestra identidad!

Luego tenemos la promoción de los emprendimientos, todo lo que estamos haciendo para destacar El Huipil, Nuestro Traje Nacional, símbolo de Nuestra Identidad, Símbolo de la Cultura Airosa, Vistosa, Hermosa de Nuestro Pueblo Presidente.

Tour Operadoras de Vietnam conocen a la preciosa Nicaragua

Tour operadoras de Vietnam que nos visitan contentos, encantados con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que ofrecemos y se van hacia su país, país hermano, heroico como nosotros. Se van con las imágenes de una Nicaragua hermosísima, de Lagos y Volcanes, de exuberante Naturaleza, de Cultura, Gastronomía e Historia, intercambiando más y más para fortalecer nuestros vínculos de pueblos Soberanos, de Pueblos Hermanos, de Pueblos Dignos, de Pueblos Luchadores y de Pueblos que Vamos Adelante.

Luego tenemos también compañeros, compañeras, Fiestas de Xilonem, que se lanzan desde Matagalpa con eventos en todos los municipios para el Mes de La Patria y luego tenemos los concursos de música y cantos regionales Otto de la Rocha en San Juan del Sur, en Nueva Guinea, Juigalpa, San Miguelito, Río San Juan y Granada.

Imágenes de «Mi Nicaragua» con la Cinemateca que se lanzó el día de ayer, esto es con apoyo de la Embajada de la República Popular China para destacar la creatividad de los artistas nicaragüenses en fotografía y documentales cortos.

MINED realizará encuentros con directores de Centros Educativos Privados

Tenemos también compañeros, compañeras para los próximos días, los encuentros con los Directores de Centros Educativos Privados desde el Ministerio de Educación, y luego tenemos también compañeros, compañeras, las universidades que inauguran auditorios en la Ricardo Morales Avilés para las conferencias, capacitaciones y talleres, eso es aquí en Managua y el laboratorio en la UNAM sede Carazo y luego emprendedores certificados en innovación, creatividad, tecnología y plataformas digitales, 1.100 por las universidades, en total hemos certificado ya 2 mil emprendedores, y luego tenemos también 9 mil mujeres capacitadas por INATEC, Usura Cero, emprendedoras fortaleciendo la capacidad de administrar sus emprendimientos y mejorar sus ingresos.

Masaya, Nindirí, Masaya Municipio, Catarina, Niquinohomo, entregando Títulos de Propiedad a familias que son certificadas, son 500 familias el día de hoy, Granada Municipio, El Castillo, San Carlos, Nuestro Río San Juan, El Rosario, Diriamba, La Paz de Carazo, Santa Teresa, Siuna y Nueva Guinea.

El comunicado del Ministerio de Energía y Minas y del INE, que hoy ratifica que no hay incremento en los precios de los derivados del petróleo para las familias nicaragüenses.

Feliz fin de semana, que estemos como estamos, alegres, contentos, bendecidos, prosperados y victoriosos, agradecidos, invocando siempre al Padre Celestial que nos guía y nos lleva hacia los mejores y más triunfales rumbos de las familias nicaragüenses que vamos liberándonos de la pobreza. Nuestro Comandante Daniel abraza y saluda a todas las familias. ¡Abrazos grandes!