Mensaje de Compañera Rosario Murillo, 04 de septiembre 2025

Muy buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes, queridas familias de esta Nicaragua nuestra, que orgullosamente definimos como una Nicaragua bendita, cristiana, solidaria, socialista.

Nuestra Nicaragua. Ayer, que estábamos participando de ese hermosísimo desfile Pueblo-Ejército, pensábamos en todo lo que nos ha tocado vivir y todo lo que nos ha tocado trascender a lo largo de nuestra historia. No solo nosotros, los que todavía estamos en este plano de vida, sino a lo largo de nuestra historia, todo lo que nos hace grandes.

Como pueblo y como país, geográficamente pequeño, como pueblo somos grandes, tenemos un gran espíritu que nos fortalece, que nos ilumina, que nos llena de todo lo necesario para avanzar enfrentando con fuerza los desafíos que la vida nos impone y, sobre todo, sabiendo que tenemos la fuerza, decimos la fortaleza, que tenemos todo lo necesario para ir Siempre Más Allá.

Compañeros, compañeras, hoy presentó cartas credenciales ante el presidente de la República de Zambia, hermano Hakainde Hichilema, nuestra embajadora, la compañera Nadeska Cuthberth, quien es concurrente desde la República de Zimbabue. Complacidos, contentos de estar ampliando todas las relaciones, recuperando incluso las relaciones que hemos tenido como país en Revolución desde que triunfamos el 19 de julio del 79.

Luego, compañeros, compañeras, también estamos inaugurando unidades de seguridad ciudadana en el distrito 3 de Managua. El día de hoy estamos equipando y fortaleciendo Las Minas con 21 brigadas de respuesta y rescate locales y rurales para enfrentar cualquier evento climático que ponga en riesgo a las familias. Se entregaron equipos que fortalecen la capacidad de trabajo, la capacidad de protección y salvaguarda de la vida de las familias en ese sector.

Luego tenemos también viviendas que estamos entregando en San Carlos, Jinotega, El Rama, Masaya, Nueva Guinea, Ticuantepe, Granada; calles El Tortuguero, Estelí, San Isidro, Tuma-La Dalia, Nindirí, El Crucero, León, Santa María de Pantasma, ya son caminos rurales, Rancho Grande también, caminos rurales y Dipilto.

Tenemos campos deportivos en Ocotal, es un gimnasio para boxeo; tenemos campo de fútbol en San Juan de Río Coco y sistema de agua comunitaria en el Parque la Fruta de Tisma. Rehabilitamos, mejoramos y ampliamos la Casa de Cultura en Sébaco y el Museo de la Revolución con mucho orgullo en San Miguelito. Patrimonios culturales, patrimonios heroicos de nuestro pueblo.

Escuelas y puestos de salud en San José de Bocay, Ciudad Darío, Juigalpa, El Cuá, Terrabona, Santa Teresa, Larreynaga, Waslala, Tola; son puestos de salud y escuelas comunitarias en San Francisco de Cuapa. Estamos también con sistemas de agua comunitaria en San Pedro del Lóvago, Siuna, El Sauce, Telpaneca, Laguna de Perlas y Matagalpa. Mercados en Bilwi, mejorando el mercado municipal.

Luego, tenemos también agua en Telpaneca, Madriz, donde hoy estamos entregando el nuevo sistema de agua potable desde ENACAL para mil hermanos de ese municipio.

Inventario de 14,100 cabras a junio del 2025, 2,800 fincas. El 52% del inventario se concentra en los departamentos de Carazo, Managua, León y la Costa Caribe Norte.

El INTA, Congreso Regional que desarrollamos en la Costa Caribe Sur, en la Universidad BICU en Bluefields, con productores de semillas y semilleristas compartiendo experiencia exitosa en la producción de cultivos autóctonos.

Luego, reuniones con ganaderos en Nueva Guinea que está desarrollando el IPSA, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria en Nueva Guinea, para reiterar la importancia de implementar las acciones sanitarias que contribuyan a prevenir, controlar y erradicar el gusano barrenador.

Usura Cero entrega crédito a mil protagonistas en 46 municipios.

Nuestro talento y creatividad nicaragüense trasciende fronteras. Esta vez, nuestro diseñador Erick Bendaña presentó en la Semana de la Moda de Dubái su más reciente colección «El sol y la luna».

Nos congratulamos con él por esos éxitos que son éxitos de nuestra Nicaragua bendita, de la inteligencia, la creatividad, la sensibilidad y fortaleza espiritual del pueblo nicaragüense. Es la plataforma oficial de Dubái, Semana de la Moda de Dubái, que se reconoce como parte del calendario internacional de la moda junto a las prestigiosas pasarelas de París, Nueva York, Londres y Milán.

La Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos ha presentado su plan semanal, donde realiza centenares de actividades en todos los departamentos del país. Esto es de la Procuraduría General de Justicia.

Tenemos también Foro de Innovación Pedagógico de los Maestros y Maestras, esta vez con expertos de Japón, Nicaragua, norte de Nicaragua y México.

Universidades inauguran laboratorios de computación en UNAN Managua y en la Gaspar García Laviana, comandante padre, en Granada. También tenemos un auditorio que se inaugura en la Agraria y bibliotecas en la Universidad Nacional Politécnica.

El INATEC avanza en la capacitación a dos mil maestros de carreras técnicas en herramientas y tecnologías con inteligencia artificial.

Tenemos también hoy 470 títulos de propiedad en Tipitapa, Villa El Carmen, Chinandega, estamos entregando Carazo, Jinotepe, San Marcos, Santa Teresa y Dolores, San Miguelito, El Almendro, en nuestro Río San Juan, también Morrito y Mulukukú en la Costa Caribe, región autónoma del norte. Tenemos 2,500 nuevos títulos para la próxima semana.

En la comunidad Las Brisas de El Rama estamos entregando energía eléctrica a 500 hermanos de 85 viviendas y entregando el Sistema Nacional de Vigilancia, Protección y Cuidado, el sistema de iluminación pública el día de hoy en el municipio de Tipitapa, barrio San Sebastián.

También Ferias de Salud, el MINSA está realizando 2,335 ferias, cubriendo 2,335 barrios y comunidades de todo el país, atendiendo a 150,000 familias en 1,423 ferias de salud y clínicas móviles.

Así estamos, compañeros, compañeras, orgullosos, dignos, Todos San Jacinto, y estos son días de festejo, de esa fuerza espiritual que agradecemos a Dios como bendición suprema, porque es la fuerza espiritual del pueblo nicaragüense la que nos garantiza que sepamos defender la paz, la paz y generar más y más seguridad, que es defensa de la paz para avanzar en la lucha contra la pobreza.

Abrazo grande, compañeros, compañeras. Vamos Adelante, Siempre Más Allá.

Abrazo de nuestro Comandante Daniel.

Es nuestro el porvenir. Más cariño.