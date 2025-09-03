Mensaje de Compañera Rosario Murillo, 03 de septiembre 2025

Muy buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita. Siempre Más Allá en libertad, dignidad, fraternidad. Siempre Más Allá avanzando, construyendo las nuevas victorias desde la fe, la esperanza, la certeza, la fuerza de espíritu que, como decía ayer nuestro comandante Daniel, caracteriza a cada nicaragüense. Somos patriotas, somos dignos, somos orgullosos de nuestra condición de raza nicaragüense que sabe de lucha y de honor.

Esta tarde estaremos participando del desfile del 46 aniversario del Ejército de Nicaragua, que tanto orgullo nos da: El desfile Pueblo-Ejército en la Avenida de Bolívar a Chávez. Vamos a estar en transmisión nacional, dándole seguimiento a este importante evento de nuestra dignidad, de nuestra soberanía, de nuestro espíritu formidable.

Estamos también con orgullo participando en todos los festejos de los 80 años de la victoria allá en la República Popular China. Ahí está nuestra delegación nuestro asesor Laureano, nuestro canciller Valdrack. Han podido saludar al presidente Xi Jinping y a otros dignatarios participantes: Al presidente Putin, al presidente Kim Jong-un, al presidente Lukashenko de Belarús, al presidente Ebrahim Raisi de Irán, entre otros altos dignatarios, transmitiendo como siempre los fraternales saludos del pueblo nicaragüense.

Además, estamos sosteniendo reuniones con distintas entidades y empresas de la República Popular China, dándole seguimiento y, sobre todo, proponiendo los avances en los Programas de Cooperación.

Hoy nuestra Policía Nacional desarrolla todos sus planes de seguridad ciudadana.

25 viviendas entrega la Procuraduría de Municipalidades allá en Dipilto, también en Chinandega, Villa Sandino, Nandaime; entregamos viviendas en Bonanza, Villa El Carmen; calles en Managua, El Jicaral, Bluefields, Ciudad Sandino, Siuna, Dipilto; parques, museos en Quilalí, Granada, La Paz de Carazo, Cinco Pinos, Achuapa; escuelas comunitarias, puestos de salud en Terrabona, El Castillo, El Cuá, El Jicaral y Tola; además, ahí tenemos escuelas y centros de salud comunitarios y sistemas de agua y saneamiento en Ciudad Darío, El Rama y Matagalpa.

Unidad de Propósito aquí en Managua avanzamos con programas de saneamiento y tenemos también al MAG reportándonos 2,100 búfalos en más de 300 fincas distribuidas a nivel nacional. Los búfalos se utilizan principalmente para labores agrícolas.

El INTA conmemora hoy el 54 aniversario del tránsito a la inmortalidad del compañero, dirigente campesino Bernardino Díaz Ochoa.

Usura Cero entrega créditos a 1,000 protagonistas en 260 grupos solidarios y el Programa Adelante, mañana jueves, a 400 protagonistas en 74 municipios.

También vamos por la celebración en grande del aniversario del presidente de la dignidad, el héroe nuestroamericano Salvador Allende, el 11 de septiembre en el Puerto Salvador Allende, el puerto que lleva su nombre aquí en Managua. Luego tenemos también actividades recreativas en todos los puertos este fin de semana.

Saludamos al pueblo de Masaya que hoy celebra 186 años de ser ciudad.

Y compañeros, compañeras, también el Canal 6 nos informa que estará transmitiendo la ronda final de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF rumbo al Mundial FIFA 2026. 11 partidos de fútbol que se transmitirán en juegos que se desarrollarán en Nicaragua entre el 4 y el 9 de septiembre.

El Ministerio de Educación avanza con todos los torneos y deportes, y además todas las clases propias de este septiembre, de Todos San Jacinto, de avances, de lucha y victoria.

Carreras técnicas 2,000 estudiantes que están graduándose en INATEC.

460 títulos de propiedad en Chichigalpa, Posoltega, Corinto, Ciudad Darío, Tuma – La Dalia, Río Blanco, Esquipulas, Larreynaga, León, Telica, Niquinohomo, Catarina, Nandasmo, Nindirí, Bonanza y Rosita.

La Procuraduría de las Municipalidades, la Procuraduría General de la República, la Intendencia de la Propiedad, acreditando, certificando casi 500 nuevos propietarios en todo el país.

Luego, la comunidad Anexo Los Marencos, de San Marcos, estrenando energía eléctrica para 170 hermanos y hermanas y el sistema de iluminación pública restaurado en el municipio de Tipitapa, barrio Ciudadela San Martín.

Cerramos también la campaña de vacunación antirrábica canina, vacunando a 1,800 perros, 100% de cumplimiento de la meta, y el Centro Regional de Hemodialisis Flor de Pino, en estos días avanzando en la construcción.

Así vamos y Vamos Adelante esta tarde, transmitiendo, comunicándonos, enlazándonos en el desfile Pueblo-Ejército.

46 años de fundación del Ejército de Nicaragua, celebrando con orgullo la salvaguarda de nuestra dignidad y soberanía nacional.

Vamos Adelante, compañeros, compañeras.

Es nuestro el porvenir, Siempre Más Allá.