Mensaje de Compañera Rosario Murillo, 02 de septiembre 2025

Muy buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes, queridas familias de esta Nicaragua nuestra, bendita, soberana, siempre digna. Esta Nicaragua nuestra que va porque amos Siempre Más Allá.

Hoy es 2 de septiembre. Nuestro abrazo, nuestro saludo, nuestras felicitaciones compartidas por todo el pueblo de Nicaragua a los miembros de nuestro Ejército de Nicaragua, a su Comandancia General, a los compañeros que hoy serán ascendidos, los compañeros que ayer anunciábamos que pasan de Mayor General a Generales de Brigada: Espiro José Bassi, Carlos Eduardo Duarte, Leonel José Gutiérrez; y los nuevos Generales de Brigada, compañeros Lester Joaquín Cuadra, coroneles hasta hoy, Héctor Rodolfo Martínez y Freddy Domingo Serrato.

A ellos y a sus familias, y a todas esas familias valientes, patriotas que acompañan a los compañeros que forman parte, dentro de su núcleo familiar, del glorioso Ejército de Nicaragua, a todo ellos nuestro cariño, nuestro respeto, nuestro agradecimiento y, sobre todo, también nuestra convicción de que, juntos, que vamos todos adelante atendiendo las tareas tanto de nuestro Ejército como las tareas que corresponden a estas rutas de paz y bienestar que venimos recorriendo las familias nicaragüenses.

A partir de las 5 de la tarde vamos a estar en transmisión nacional acompañando estos actos de reconocimiento, porque al celebrar también nos reconocemos invictos, fuertes de alma, de espíritu, herederos de nuestro General Sandino, victorioso siempre.

Vamos a estar en transmisión, y ahora también por la noche hemos recibido, la noche de ayer, la nota de prensa de la llegada de nuestra delegación a acompañar, por invitación del gobierno de la República Popular China, en Beijing, los actos conmemorativos del 80 aniversario de la victoria.

Y esa gran potencia: 26 jefes de Estado están asistiendo, jefes de parlamento, viceprimeros ministros, representantes de alto nivel de países de Asia, África, América Latina y Europa, jefes de organizaciones internacionales y exdignatarios políticos.

La delegación nuestra está conformada por el compañero Laureano, el compañero Valdrack, Canciller, el compañero Carlos Selva, asesor de mercado del Ministerio de Hacienda, y el compañero Ramiro Cruz, embajador de nuestra Nicaragua bendita.

Los compañeros, a la par que asisten a todos estos actos de celebración de victorias, victorias en las que vamos todos adelante porque son victorias frente al fascismo que no volverá, y el mundo entero está de pie luchando para seguir venciendo ese fascismo criminal.

Estamos, compañeros, compañeras, participando también en reuniones con empresas de la República Popular China que están aquí en Nicaragua desarrollando todo tipo de proyectos de bienestar, de bien común, de lucha y avances contra la pobreza. Allá están nuestros compañeros en una también intensa agenda de reuniones.

Nuestra Asamblea Nacional, nos informa el doctor Gustavo Porras, ha respaldado formalmente la adhesión de Nicaragua a la iniciativa de gobernanza global de la República Popular China que ayer comentábamos y que hemos difundido ampliamente.

Respaldamos esa iniciativa oportuna, justa, necesaria para avanzar y trabajar desde una Nación Unida fortalecida, porque hay que refundar y fortalecer de acuerdo a la urgencia de justicia para todos los pueblos del mundo.

En Chinandega hoy encendimos un Árbol de la Vida, símbolo de todas las victorias de nuestro pueblo. ¿ Qué conmemoramos? El aniversario de Chinandega como municipio, como ciudad, y el árbol color celeste que ilumina nuestros días y los caminos hacia el futuro, que cada vez es más brillante.

Tenemos también, compañeros, compañeras, desde las alcaldías: calles en Rivas, Matagalpa, San José de Cusmapa; caminos rurales en Sébaco, Santa Rosa del Peñón caminos rurales; parque en San Francisco del Norte y Villanueva; casa de cultura «Los Nicas de Niquinohomo», tercera etapa, que inicia en Niquinohomo, precisamente cuna de nuestro país, General de Hombres y Mujeres Libres; escuelas y puestos de salud en Prinzapolka, Larreynaga, Cinco Pinos y Nandaime.

También tenemos más agua en San Dionisio, Matagalpa, nos reporta ENACAL; y desde el MAG, inventario de 500 mil cerdos en fincas a junio de este año, y desarrollada la actividad por 144 mil familias en todo el país.

El INTA presentando nuevas variedades de yuca para más producción. Estamos hablando de un encuentro exitoso en la finca de Tecnologías Agropecuarias Ernesto Chato Medrano, héroe de nuestra Nicaragua, ubicada en San Carlos, Río San Juan, de ahí se presentaron tres nuevas variedades de yuca.

Usura Cero: Mil protagonistas, 55 municipios al día de hoy.

Festivales culturales en todo el país, Todo San Jacinto, festivales de nuestra gastronomía como «Patria Bendita»: fritanga, gallo pinto en Boaco, Chontales.

En Honduras tenemos la participación de Nicaragua Diseña, que ayer reseñábamos, nuestro diseñador Justin Andrade, quien ha cautivado al público con una propuesta creativa que demostró la fortaleza, la capacidad, el talento de nuestra moda nicaragüense, contactando con nuevas audiencias y conquistando escenarios internacionales.

Luego también el diseñador nicaragüense Jaime Méndez, de plataforma Nicaragua Diseña, ha sido seleccionado como diseñador internacional para participar en la decimocuarta edición del Puerto Plata, Semana de la Moda, la cita más esperada de moda en República Dominicana. Nuestras felicitaciones a Jaime y a Nicaragua Diseña.

También iniciamos segundo ciclo de huertos escolares en septiembre, Todo San Jacinto, del Ministerio de Educación.



Las universidades entregan 1,500 títulos a igual número de profesionales, 12 universidades públicas formalizando la entrega de títulos. Llevamos ya 26,000 títulos entregados y 900 certificados a emprendedores que se han capacitado en mercadeo, también técnicas digitales, creatividad e innovación y diseño de marcas.

Tenemos que en agosto se capacitaron en INATEC 12,800 trabajadores de pequeños negocios, de empresas públicas y privadas en programas informáticos, marketing digital, trabajo en equipo para la seguridad laboral, administración financiera, planificación estratégica, inglés, entre otros.

Y hoy entregamos 460 títulos de propiedad a familias que han sido certificadas como legítimas propietarias aquí en Managua, en los distritos 5 y 7, en Matagalpa, Juigalpa, San Pedro del Lóvago, Estelí, San Juan de Limay, La Trinidad, Murra, El Jícaro, Bluefields; y energía que estrenamos hoy en Villa Betel, del municipio de San Marcos, para 105 hermanos y hermanas.

También tenemos el plan de restauración del sistema de iluminación pública, que se entrega hoy en el barrio Marvin Salazar de Tipitapa a 5,900 protagonistas.

El Ministerio de Salud informa de la situación del coronavirus: tenemos 80 confirmados y atendiéndose; y las 65 personas que estaban en seguimiento ya han cumplido su período y van adelante. Cómo ayuda, contribuye la vacunación permanente a los nicaragüenses.

Luego, también tenemos en Tuma – La Dalia, estamos entregando sistema de incineración para el Hospital Héroes y Mártires de San José de Las Mulas, garantizando manejo seguro de los desechos hospitalarios, inversiones de 10 millones.

Y hoy iniciamos el Programa Nacional de Capacitación para Familiares de Personas con Alzheimer. Aquí en Managua y en todas las regiones del país, este programa atiende a los familiares de las personas que viven con Alzheimer, que merecen todo el respeto y el cariño que podamos darles como familiares.

Así les acompañamos para cuidar adecuadamente, con todo el respeto del mundo, a sus seres queridos. Vamos a brindar herramientas que fortalecen la comunicación, mejoran alimentación y movilidad; y luego también aprendemos nuevas formas para estimular la mente, con ese respeto y ese cariño que siempre destacamos y que siempre necesitamos en nuestra vida.

Así estamos, compañeros, compañeras, y al rato vamos a estar en comunicación desde la transmisión nacional del aniversario número 46 de nuestro Ejército, ejército que representa en estos otros tiempos al ejército defensor de la soberanía nacional de nuestro General Sandino.

Y Vamos Adelante, en victorias de la Paz, en victorias del bienestar, en lucha y vencimiento de la pobreza, porque así nos queremos y así es que vamos, siempre más allá.

Gran cariño para todos de nuestro Comandante Daniel y de todos nosotros.

Vamos adelante, es nuestro el porvenir.