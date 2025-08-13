Mensaje de Compañera Rosario Murillo, miércoles 13 de agosto

Muy buenas tardes compañera, muy buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua Bendita, Siempre Más Allá. Esta Nicaragua que florece, esta Nicaragua que todos los días construye Paz y Bien, porque resguardamos y defendemos nuestro patrimonio supremo, la Paz y el derecho al bienestar de las familias nicaragüenses.

Hoy celebramos a Tomás en su 95 cumpleaños, esta Revolución que es Canto de Vida y Esperanza honra los 95 años de Tomás, y los 99 del Comandante Fidel, 99 años y vamos al centenario, estamos celebrando en distintos lugares del país, a estos dos grandes de Nuestra América Caribeña, allá en el proyecto de Moringa que lleva el nombre del Comandante Fidel, se realizó un acto el día de hoy, y a Tomás le hemos rendido homenaje en su cuna, en Matagalpa y en tantos lugares de nuestra Nicaragua bendita.

Irene y Jorge, han pasado a otro plano de vida

Y como la vida es así, despedidas y encuentros, anoche pude comunicarme con Lisset, la hija de Irene López, la gran maestra, maestra del folclore nicaragüense, siempre leal a su Nicaragua bendita, pude comunicarme con Lisset y enviar nuestro saludo a Francisco José, su esposo, a Irene Francisca, a su hija, supimos que había pasado a otro plano de vida. Sabíamos que estaba malita en los últimos tiempos y atendimos y acompañamos con todo el cariño que merecía y merece.

Vamos a estar rindiéndole homenaje esta tarde en Sierras de Paz, recibir la máxima orden de la Asamblea Nacional, ella tiene la Orden Rubén Darío, y al saludar su tránsito a otro plano de vida, también nos comprometemos a continuar rescatando, desatando todos nuestros patrimonios culturales y en particular el patrimonio danzario nicaragüense que ella ayudó a rescatar y a reivindicar grandemente.

Y también anoche supimos de la partida de Jorge Espinosa, antropólogo e historiador, él fue de los primeros especialistas científicos que participó en la búsqueda de nuestro Sandino, allá por el Triunfo de la Revolución. Y hemos estado siempre en comunicación con él y también contribuyendo a la publicación de todas sus investigaciones.

Al dejarnos, es un patrimonio de investigación, un patrimonio también científico muy importante. Es uno de los pioneros de los hallazgos arqueológicos en nuestra Nicaragua y en nuestra Centroamérica. “Nicaragua, Cuna de América” y “El Reclamo Nicaragüense”, fueron obras suyas.

Nuestro cariño a su esposa, doña Gleisi Irías, y a sus hijos, Gleisi, Jorge y Rafael Ernesto. Estaremos rindiéndole homenaje en la funeraria metropolitana, allí por la Rotonda de La Virgen, y mañana será que reciba cristiana sepultura en el cementerio Sierras de Paz. Irene y Jorge, dos expertos, dos especialistas, dos personalidades, patrimonio cultural, científico de nuestro país.

Buen Gobierno Sandinista entrega obras

Y hoy también, compañeros, compañeras, estamos trabajando como todos los días, entregando viviendas en Matagalpa, La Sabana, San Rafael del Norte, San Juan del Sur, y calles en Managua, El Crucero, Bocana de Paiwas, San Marcos, Condega, El Rosario, Granada.

También entregando centros recreativos, estadios, canchas y campos deportivos restaurados o nuevos en Ciudad Sandino, Ticuantepe, El Coral, Cinco Pinos, Sébaco, Casas de Cultura en Chinandega, Nindiri, Catarina; en términos de salud, casas para personas con necesidades especiales en Ciudad Sandino, casa materna en Villa Sandino, San Jorge, El Sauce; Puestos de Salud Comunitarios y escuelas en Waspam, Masaya, y también Jalapa, Bluefields, construcción de aulas multigrado, escuela en El Viejo, dos escuelas en León; agua comunitaria en Muelle de los Bueyes, y Somoto. Mejoramos saneamiento en Ciudad Sandino, nos reporta ENACAL. Esto es el proyecto de mejoramiento de saneamiento que ha dado inicio.

Luego tenemos también al MAG, que reporta una producción de 12.6 millones de kilogramos de almidón, harina y otros subproductos de yuca al mes pasado, a julio de este año. León, Masaya y Granada son los lugares donde se procesa la yuca. Entregamos créditos al Programa Adelante el día de mañana a 400 protagonistas y Usura Cero a 1.000 protagonistas hoy y otros 1.000 el día de mañana en todo el país, 46 municipios el día de hoy.

Más aprendizaje, vamos adelante

También queremos saludar a la Cinemateca y a los hermanos expertos del ICAIC de Cuba que están dando inicio al Taller Avanzado de Desarrollo y Modelaje de Personajes Animados que llegará hasta el 24 de agosto. Más aprendizaje, más enseñanza, más intercambio, y todos juntos. Así es como vamos adelante.

Tenemos también compañeros, compañeros cursos de especialización con miles de docentes, maestros y maestras que actualizan contenidos y metodologías en historia de Nicaragua, porque Todos Somos San Jacinto.

Retomamos clases en Centro Educativo Bismarck Martínez, de Jinotepe

Sobre la inauguración del Centro Educativo Bismarck Martínez estamos trabajando para que a principios de la próxima semana retomemos todas las clases como corresponde. Van a participar los familiares del Compañero Bismarck Martínez, la ministra de Educación, el alcalde de Jinotepe, todos los que estamos en esta ruta de victoria.

Desde las universidades vamos a estar entregando ya las becas. Universidades del Pueblo le entregará las autoridades, compañeros de las universidades, y además también la Unión Nacional de Estudiantes. Desde el 18 de este mes hasta el 4 de septiembre estaremos entregando estas becas en las universidades de todo el país.

Todo listo para novena edición de Hackathon Nicaragua 2025

Luego tenemos también compañeros, compañeras en INATEC, Ruta Creativa para la Novena Edición del Festival Tecnológico Hackathon, Nicaragua. Que será el 16 y 17 de octubre en el Centro de Convenciones Olof Palme. También finalizamos rehabilitación y ampliación del Hotel Escuela Casa Luxemburgo en Pochomil, con una casa de descanso y esparcimiento para brindar bienestar y atención recreativa a grupos de hasta 18 personas, disponibles a partir del 20 de agosto.

Títulos de Propiedad en Jinotega, Wiwilí, San Sebastián de Yalí, Río Blanco, Matiguas, Chichigalpa, El Viejo, San Miguelito, El Almendro, Rosita, Bluefields y La Cruz de Río Grande, Bonanza y Waslala. Entregando 560 títulos a familias certificadas por la PGR en todo el país.

Anexo barro 1 de Datanlí en la comunidad de Jinoteca donde inauguramos hoy energía eléctrica y luego entregamos el Sistema de Iluminación Pública en el Chaparral Tipitapa y también en la calle de acceso al nuevo Hospital Escuela Doctor Oscar Danilo Rosales Arguello, desde ENATREL.

Nicaragua reduce la mortalidad por cáncer de próstata

también estamos realizando la 18ª Jornada Científica de los Trabajadores de la Salud mañana jueves 14 de agosto 200 protagonistas entre especialistas, médicos generales, enfermeras, laboratoristas, farmacéuticos, técnicos y otros profesionales de todo el país. La nueva victoria en la lucha contra el cáncer de próstata es que el 28.4% se ha reducido la mortalidad por cáncer de próstata, gracias a Dios, durante el primer trimestre de este año comparando con el año anterior.

Esfuerzos conjuntos, redes comunitarias, trabajadores de la salud, la familia y el modelo de salud familiar y comunitaria que nos permite desarrollar campañas para detectar tempranamente y atender oportunamente, así como el acceso gratuito a los tratamientos y el seguimiento especializado a los pacientes.

45 aniversario de la Fuerza Naval del Ejército

Esta tarde vamos a estar comunicándonos desde el Canal 6 nicaragüense, por gracia de Dios, en el 45 aniversario, llenos de orgullo, 45 años de nuestra Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua. En comunicación, entonces, a partir de las 5.30 de la tarde y todos los días agradeciendo a Dios por tanta bendición.

Ir adelante, Siempre más Allá, con esperanza, sabiendo que trabajamos por el bien común y sabiendo, sobre todo, que vamos a liberarnos de la pobreza. Esa es la voluntad de Dios y es el mandato que tenemos. Este Gobierno del Pueblo Presidente.

¡Abrazos grandes Compañeros, Compañeras! ¡Es nuestro el Porvenir!