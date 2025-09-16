Mensaje Compañera Rosario Murillo, martes 16 de septiembre

Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita. Hoy es 16 de septiembre, fecha patria, fiesta de la patria bendita, digna, soberana, Siempre Libre, siempre llena de fe y de cariño.

Anoche veíamos a la primera presidenta mujer de los Estados Unidos Mexicanos, la compañera Claudia Sheinbaum, dando por primera vez el grito de la independencia, que representa el espíritu soberano y orgulloso de la familia y del pueblo mexicano. Lo daba por primera vez una mujer, una mujer presidenta.

Sentimos el orgullo de su pueblo y de las mujeres mexicanas, y queremos enviarle un saludo muy especial de todos nosotros, de nuestro gobierno, de las familias, de las mujeres nicaragüenses, de la juventud, celebrando con ella esta fecha magna de patria y libertad.

Compañeros, compañeras, también queremos agradecer los saludos que hemos recibido en ocasión de nuestras fiestas patrias de presidentes de 26 países y pueblos, jefes de Estado y de gobierno de la República.

Vamos a mencionarlos en orden alfabético:

República de Abjasia, compañero Badra Gunba

Su majestad de Arabia Saudita, del Reino de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, custodio de las dos sagradas mezquitas y rey del Reino de Arabia Saudita

Su alteza real, el príncipe heredero Mohammad bin Salmán bin Abdulaziz Al Saud, primer ministro del Reino de Arabia Saudita

Presidente de la República Argelina Democrática y Popular, compañero Abdelmajid Tebboune

Presidente de la República de Azerbaiyán, compañero Ilham Alíyev

Su majestad Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa, rey del Reino de Bahréin

Compañero Alexander Lukashenko, presidente de la República de Belarús

General de ejército, compañero Raúl Castro Ruz

Compañero Miguel Díaz-Canel, líder histórico, presidente y también primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Cuba heroica, Cuba siempre victoriosa

Presidente de la República Popular China, compañero Xi Jinping

Al hermano Abdelfatah El-Sisi, presidente de la República Árabe de Egipto,

Presidenta de la República de India, señora excelencia Draupadi Murmu

Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, compañero Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, compañero Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Su majestad Abdullah II bin Al-Hussein, rey del Reino Hachemita de Jordania

Doctor Mohamed Yunus al Menfi, presidente del Consejo Presidencial del Estado de Libia

Presidente de la Federación de Rusia, querido compañero Vladimir Putin

General en jefe Min Aung Hlaing, presidente en funciones de la República de la Unión de Myanmar

Presidente del heroico pueblo palestino, compañero Mahmoud Abbas

Presidente de Serbia, compañero Aleksandar Vučić

Presidente de Singapur, señor Tharman Shanmugaratnam

Presidente de Sudáfrica, el hermano compañero Matamela Cyril Ramaphosa

Presidente de la República de Turquía, señor, hermano Recep Tayyip Erdogan

Querido compañero Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de esa hermana República Bolivariana de Venezuela

Al querido compañero Võ Văn Thưởng, presidente de la heroica República Socialista de Vietnam

Son 26 países y pueblos, 26 compañeros presidentes que han saludado la fiesta de la independencia del pueblo nicaragüense. Estamos hablando del Reino de Arabia Saudita, Abjasia, la República Argelina, Azerbaiyán, Bahréin, Belarús, Cuba heroica y victoriosa, la República Popular China, la República Árabe de Egipto, la República de India, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Hachemita de Jordania, el Consejo Presidencial del Estado de Libia, la Federación de Rusia, la Unión de Myanmar, el Estado heroico de Palestina, Serbia, la República de Singapur, Sudáfrica, la República de Turquía, la República Bolivariana de Venezuela y la República Socialista de Vietnam.

Muchísimas gracias, compañeros presidentes. Muchísimas gracias a sus pueblos. Sabemos que estamos luchando todos por la paz y el bienestar de los pueblos del mundo, que estamos juntos, que estamos unidos en la lucha por la justicia, la verdad, la paz y el encuentro de los países y pueblos del mundo alrededor del bien común.

Compañeros, compañeras, también queremos destacar que hoy ha salido hacia Osetia del Sur nuestro canciller compañero Valdrack Jaentschke, quien en reunión con nuestra ministra la compañera Alba Azucena Torres desde la Federación de Rusia atenderán las celebraciones del 35 aniversario de la proclamación de la República y la adopción de la declaración de soberanía de Osetia del Sur, que se realizará el próximo sábado 20 de septiembre. Ahí estaremos, como siempre, hermanados en las luchas por la paz y el bienestar de los pueblos del mundo.

También, compañeros, compañeras, una delegación de secretarios políticos y alcaldes del Frente Sandinista, también de la Juventud Sandinista 19 de Julio, se encuentran desarrollando una visita de intercambio con el Partido Comunista de China, junto a una cantidad de países que participan también. Más de 200 hermanos de todo el mundo están participando en foros y reuniones, aprendiendo siempre.

El día de mañana, el compañero Daniel Sequeira, por el Instituto de Deportes; el compañero Maurice; el compañero Óscar Pérez de la Juventud Sandinista; la compañera Darling, ministra de la Juventud; el movimiento deportivo Alexis Argüello; la Alcaldía de Managua; y el compañero Enrique Armas estarán visitando, visita para mostrar que casi ha concluido el trabajo del nuevo estadio de fútbol «El Chocorrón Buitrago», aquí en el centro de Managua.

Está inaugurándose, Dios mediante, en los primeros días de octubre. Una visita que nos permitirá mostrar a las juventudes y a la familia este otro espacio para la promoción y el disfrute del deporte, en este caso el fútbol, que tanto interesa a las juventudes nicaragüenses. Mañana se realizará la visita y podremos ver las hermosas instalaciones que están ahí listas para entregarse a las juventudes en las próximas semanas.

Tenemos, compañeros, compañeras, también hoy un importante juego dentro del campeonato 28 Germán Pomares Ordóñez, 28 campeonato juego de béisbol entre Chontales y Masaya. Ahí está ya la fanaticada lista, viajando en buses desde Chontales y nuestros compañeros y hermanos de Masaya.

Tenemos también todos los preparativos para la conmemoración de nuestra Policía Nacional: El 25 el acto en la Plaza de la Fe, y el 26, el desfile en la Avenida de Bolívar a Chávez y en la Plaza de los Próceres.

El martes 23 estarán rindiendo homenaje, ofrendas florales que se dispondrán en el lugar donde todos los años los compañeros de nuestra Policía Nacional recuerdan a quienes han dado la vida por esta patria de todos, bendecida, siempre digna, soberana, siempre segura, siempre libre.

Aquí estamos también, compañeros, con calles en Wiwilí, en Nandaime, y parques en El Jícaro y El Tortuguero. También Colectoras sanitarias en Managua, 12% de avance en la ampliación de esas colectoras que buscan garantizar el saneamiento del lago de Managua y mejorar la salud de las familias de la capital.

Tenemos nuevos emprendimientos: En el último mes, entre el 15 de agosto, día de la Asunción, y el 15 de septiembre, día de nuestra Independencia, se han abierto 1,592 nuevos emprendimientos con 7,960 nuevos empleos en toda nuestra Nicaragua. Economía emprendedora, familiar, economía comunitaria, economía que nos garantiza trabajo, seguridad, mejora en nuestra vida y paz y bien.

En las escuelas del departamento de Chontales se desarrollan capacitaciones, presentaciones, charlas y conferencias sobre la preservación de la capa de ozono, a cargo del Ministerio del Ambiente (MARENA).

Desde el MAG nos reportan una producción de carne bovina de 231.8 millones de libras hasta este mes de julio, hace un mes de este 2025 que vamos corriendo en victoria, en trabajo y paz. Mataderos industriales, rastros municipales y mataderos individuales.

Festivales y presentación de bandas en todo el país, se desarrollaron.

Luego tenemos también títulos de propiedad que entregamos en los distritos de Managua. Son 750 títulos, cómo honramos la fiesta de la patria bendita y libre, digna y soberana: Jinotega, El Cuá, La Concordia, los distritos de Managua, Pueblo Nuevo, Condega, San Lorenzo, San Isidro, Boaco, Santa Lucía, Bonanza, Rosita, Bluefields, Nueva Guinea. Estos son los departamentos, y también estamos hablando del Caribe Norte con Las Minas y, cuando decimos Bluefields, decimos región autónoma del Caribe Sur, municipio de Nueva Guinea.

Tenemos también energía que entregamos en Jinotega, 221 hermanos y hermanas en la comunidad El Pencal.

Celebramos nuestra independencia en una cantidad de países. Ayer nos correspondió estar presentes en los actos de la independencia en Costa Rica, El Salvador y Honduras, y nos abrazamos todos unidos. Unidos estamos y queremos estar cada vez más unidos los pueblos centroamericanos alrededor de esa patria de todos, patria que nos une en los festejos de nuestra independencia, nuestra soberanía y la búsqueda del bien común; desde el trabajo que nos lleva a prosperar, a progresar y, Dios mediante, juntos, porque juntos es que podemos.

Compañeros, compañeras, Vamos Adelante, es nuestro el porvenir. Ese porvenir brillante que estamos construyendo pertenece a cada nicaragüense que ama a su patria, que tiene patria, a cada nicaragüense que nos sentimos orgullosos de ser parte de este pueblo de Dios.

Pueblo y patria, pueblo y territorio bendito, digno, soberano, Siempre Más Allá.

Vamos Adelante, compañeros, compañeras, es nuestro el porvenir.