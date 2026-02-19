Niña de un año muere arrollada por camioneta, en Ciudad Sandino
Una niña de apellidos Reyes Calderón, de un año, murió arrollada por la camioneta placa M 442-477 que conducía doña Dalila Jarquín Chavarría, de 45 años.
La fatalidad ocurrió en la Gruta Xavier, ubicada en el municipio de Ciudad Sandino, departamento de Managua, la mañana de hoy jueves.
Cazadores de Noticias informaron que por supuesta falta de tutela, la pequeña se metió debajo de la camioneta, cuando su conductora se echó de retroceso y pasó sobre su humanidad.
En el hecho, la menor sufrió graves lesiones que le causaron la muerte cuando era trasladada a un hospital capitalino.
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