Médicos chinos del Buque Hospital Ruta de La Seda brindan atención médica especializada gratuita en Chinandega

Este jueves se desarrolló una jornada conjunta en el Hospital Departamental Doctor Mauricio Abdalah, de Chinandega, donde médicos nicaragüenses y colegas del Buque Hospital Arca de la Ruta de la Seda de la República Popular China ofrecieron atención médica gratuita y de alta calidad a la población.

Esta cooperación beneficia a los pacientes y fortalece la hermandad, permitiendo un valioso intercambio de conocimientos y experiencias entre los profesionales de la salud de ambos países, con el objetivo de elevar la calidad de la atención médica y el bienestar de las familias.

Durante la jornada, se brindaron consultas en diversas áreas críticas, incluyendo pediatría, ginecología, medicina interna, ortopedia, urología y cardiología. Además de las especialidades, se realizan cirugías, ultrasonidos y tratamientos innovadores con medicina tradicional china.

«Muy contentos con lo que hemos aprendido; ellos también están sorprendidos de ver que trabajamos con la misma tecnología en nuestro país”, comentó Indira Paiz Martínez, responsable del laboratorio del Hospital Mauricio Abdalah.

Por su parte, Nelson García, jefe de nefrología, añadió que el intercambio ha sido «muy fructífero», especialmente en el seguimiento de la enfermedad renal.

Como complemento a la jornada asistencial, se llevó a cabo el Foro Médico Internacional ‘La Ruta de la Seda: rumbo a nuevos horizontes entre Nicaragua y China’, reafirmando el compromiso de ambos gobiernos con el fortalecimiento del sistema sanitario, el intercambio de avances tecnológicos y el bienestar de las familias.



