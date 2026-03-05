«Me acuchilló»: Esposa del vocalista de Los Recoditos lo denuncia por violencia física y psicológica

Asegura tener pruebas de violencia, pero dice estar amenazada

Una fuerte polémica surgió en redes sociales luego de que una mujer identificada como Fernanda Cortés, usuaria de TikTok, afirmara ser esposa de Rafa González García, vocalista de Banda Los Recoditos, y lo acusara públicamente de presunta violencia física, psicológica y emocional.

A través de varios videos publicados en su cuenta de TikTok, la mujer relató su versión de los hechos y aseguró que durante más de 12 años de relación habría sufrido distintos episodios de maltrato.

Sus declaraciones rápidamente generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a debatir sobre el caso.

En los videos difundidos, Fernanda Cortés explicó que actualmente se encuentra bajo tratamiento médico y que es paciente psiquiátrica, diagnosticada con trastorno límite de la personalidad.

Según su relato, su situación de salud se habría agravado con el paso del tiempo debido a problemas de pareja, infidelidades, ansiedad y depresión.

También aseguró que el cantante presuntamente la habría amenazado con divulgar documentos médicos para desacreditarla si hacía públicas las acusaciones.

La mujer afirmó que decidió hablar porque, según su versión, ya no soporta más la situación.

Fernanda Cortés relató que uno de los momentos más graves ocurrió recientemente cuando se encontraba en una reunión familiar.

De acuerdo con su testimonio, el cantante llegó al lugar y, después de haber ingerido alcohol, una discusión terminó en una presunta agresión.

En los videos asegura que durante ese episodio habría sufrido heridas en el cuello y en una pierna, además de que fue retenida para evitar que grabara lo ocurrido.