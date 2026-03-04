Matiguás se queda si su mejor jinete: El último adiós al campesino que conquistó las hípicas con humildad

Este año, las calles de Matiguás, Matagalpa, sentirán un vacío profundo. El relincho de un caballo criollo ya no anunciará la llegada del jinete más esperado.

Don Tomás Amador

Don Tomás Amador, el hombre que demostró que para ser un gran caballista no se necesita una casta de sangre azul, sino un corazón noble, ha fallecido, dejando tras de sí una de las lecciones de humildad más conmovedoras de Nicaragua.

Don Tomás saltó al reconocimiento público de forma inesperada. En un evento donde suelen predominar las razas iberoamericanas, los cuatralbos y las monturas de cuero fino, él apareció montado en su «caballito cholenco».

Sin espuelas de plata ni vestimentas costosas, pero con el orgullo de quien cabalga sobre su herramienta de trabajo y su más fiel amigo, Don Tomassito se abrió paso entre la multitud.

Su imagen, capturada por las cámaras de los presentes, se volvió un fenómeno viral que trascendió las fronteras de Nicaragua. En la fotografía que recorrió el mundo, no se veía a un hombre fuera de lugar; se veía la esencia del campesino nicaragüense: esforzado, digno y apasionado.

Aquel desfile hípico no fue solo un evento social, fue el escenario donde Don Tomás se convirtió, por aclamación popular, en el «Mejor Caballista». Su sencillez tocó las fibras más sensibles de la sociedad, desatando una ola de solidaridad sin precedentes.

El Comité Organizador de las Hípicas de Matiguás no tardó en reconocer su mérito, otorgándole un lugar de honor que muchos con recursos superiores nunca alcanzaron. Sin embargo, para Don Tomás, el premio nunca fueron los trofeos, sino el abrazo de un pueblo que se vio reflejado en su figura.

Hoy, Matiguás llora su partida. Don Tomás se marcha habiendo cumplido una misión silenciosa: recordarnos que la identidad y la pasión no se compran con dinero. Su caballito criollo y su figura delgada sobre la silla de montar seguirán cabalgando en la memoria colectiva como el símbolo máximo de que la verdadera elegancia reside en la humildad.

Las fiestas hípicas continuarán, los caballos de raza seguirán desfilando, pero siempre se contará la historia del campesino que, con un caballo sencillo, logró que el mundo entero se quitara el sombrero ante él.

