Matagalpa: 11 personas sobreviven de milagro tras volcarse camioneta en Muy Muy

Una camioneta Toyota blanca con placas M 330-274 se volcó este martes en la curva El Esquirin, en el municipio de Muy Muy, en la carretera hacia la ciudad de Matagalpa.

Camioneta Toyota se vuelca en Muy Muy sin heridos graves

El conductor, identificado como Bryan Canales Montalván, de 26 años, atribuyó el accidente a desperfectos mecánicos.

En la camioneta viajaban 11 personas de las cuales 8 resultaron ilesas y tres sufrieron heridas menores, por lo que no requirieron traslado a un centro asistencial.

Los lesionados leves son José Avelino Montalván, de 87 años, quien sufrió laceración en el parietal; Benilda de Jesús Peralta, de 54, quien resultó con laceración en el maxilar superior y hematoma frontal; y Reyna Isabel Hernández, de 32 años, con una herida en el dedo índice izquierdo.

Agentes de la Policía Nacional de Muy Muy se movilizaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar la causa exacta del vuelco.

