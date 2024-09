Más de 50 mueren en explosión de Mina de Carbón en Irán

Una explosión sacudió la noche del sábado una mina de carbón en la ciudad de Tabas, provincia de Jorasán del Sur, en Irán, dejando un saldo de al menos 51 personas fallecidas y 17 heridas.

Según informes de la agencia Mehr, la tragedia ocurrió en dos bloques de la mina, provocada por una fatal acumulación de gas metano.

Mohammad Ali Akhondi, director general del departamento provincial de gestión de crisis, explicó a la agencia IRNA: «La realidad es que es una tarea difícil rescatar a los heridos desde una profundidad de 700 metros en diagonal y 250 metros en vertical bajo tierra».

Al momento del accidente, 69 trabajadores se encontraban en los bloques afectados de la mina. Trágicamente, al menos 51 de ellos perdieron la vida por asfixia debido a la liberación de metano y monóxido de carbono.

La agencia Tasnim reporta que varios mineros podrían aún estar atrapados en el interior de la mina, lo que mantiene en vilo a las familias y a toda la nación.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, expresó su pesar por este trágico suceso a través de sus redes sociales: «La noticia del incidente en la mina de Tabas es muy dolorosa e impactante. Ofrezco mis más sinceras condolencias a los compatriotas que perdieron a sus seres queridos en este incidente y me considero un compañero en su dolor».

