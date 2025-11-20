Más de 132 mil trabajadores del Estado reciben su aguinaldo

Con mucha alegría más de 132 mil trabajadores del Estado recibieron su aguinaldo éste jueves 20 de noviembre, tal como lo anunció la Copresidenta Compañera Rosario Murillo.

Trabajadores del Estado reciben su aguinaldo con alegría

También, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) paga hoy jueves más 360,492 pensiones, lo que representa 2,272 millones de córdobas, entre ellos 144,805 pensiones en efectivo en los centros de pago.

Doña Francisca Cárcamo, trabajadora del Ministerio de Educación, muy contenta expresó que ella, invertirá su aguinaldo, en algunas necesidades en productos para el hogar, alimentos básicos y algunos adornos navideños.

Mientras que Doña Mariela Hernández, dijo “damos gracias a Dios, por tener un gobierno que cumple con su palabra, de adelantarnos el aguinaldo y hacer nuestras compras de estreno y de alimentos con anticipación”

Los comerciantes capitalinos ofertan toda la gama de calzado, vestimenta, perfumería, electrodomésticos, cristalería, accesorios navideños para esta temporada decembrina.

La emprendedora del Mercado Israel Lewites, Violeta Gómez, dijo que oferta mudadas completas para varones, entre 700 y 800 córdobas, los vestidos desde 550, la vestimenta para niñas y niños de 350 a 650 córdobas.

