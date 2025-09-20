Más de 13 mil personas disfrutaron partido de fútbol entre creadores de contenido de Nicaragua y Honduras

En un duelo cargado de golpes, empujones, gritos y muchas patadas, la selección de creadores de contenido de Honduras, venció 2-1 a los tiktokers de Nicaragua, en el primer partido amistoso en el estadio Nacional, de Managua.

El duelo inicio caliente, con el primer conato de pleito en los primeros 5 minutos. tras una jugada donde el atacante hondureño Gerardo Marin, sufrió una fuerte caída, situación que generó el primer choque entre ambos equipos.

«La baleada mecánica», como se conoce a los hondureños, abrieron el marcador con un golazo de tiro libre anotado por Nolan Caleb, en el minuto 41 del primer tiempo.

En el juego Nicaragua tocaba mucho el balón, pero no aprovechaban las ocasiones, Honduras más contundente sacó ventana de un error del portero pinolero y el tiktokers llamado «San Andres» anotó el segundo gol.

Nicaragua sorpresivamente tuvo más empuje, el único gol de nosotros fue anotado por Luis Fernando Copete, pero ya no había tiempo para más.

Antes de finalizar el partido, volvió a ocurrir un pleito entre ambos equipos, esta vez la situación fue más fuerte y los tiktokers de Honduras ya no quería seguir jugando.

Al final del encuentro todos los creadores de contenidos se abrasaron y vivieron al máximo la emoción del fútbol.

También causó furor en rede sociales la presencia de un grupo de chicas modernas, quienes apoyaban con su coreografía al equipo azul y blanco.

El medio tiempo del partido fue adornado con la presencia de la agrupación nacional La Nueva Compañía.

Al estadio Nacional de fútbol asistieron más de 13 mil personas, quienes gritaron y apoyaron con todo a nuestra selección de creadores de contenido.

