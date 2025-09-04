Más de 100 artistas y productores graban cortometraje en honor a la gloriosa Batalla de San Jacinto

En la histórica hacienda de San Jacinto, a unos 40 kilómetros de Managua, se desarrolla la filmación del cortometraje “San Jacinto, Unidad y Victoria”, una producción que rinde homenaje a la gesta heroica en la que los patriotas nicaragüenses derrotaron a los filibusteros en 1856.

Cortometraje ‘San Jacinto’ rinde homenaje a la victoria

La obra, que tendrá una duración aproximada de 10 minutos y será estrenada el próximo 14 de septiembre, reúne a más de 100 artistas y productores. Entre ellos, 46 actores que interpretan a indios flecheros, soldados y figuras históricas como el General José Dolores Estrada y Andrés Castro, recordado por derribar con una piedra a un invasor al quedarse sin municiones.

“Nuestros soldados eran apenas 160 contra 300 filibusteros, con armas menos sofisticadas y en desventaja. Sin embargo, lo que prevaleció fue la unidad y el coraje, y eso es lo que queremos rescatar”, destacó el guionista Roberto Salinas.

La Batalla de San Jacinto, ocurrida el 14 de septiembre de 1856, enfrentó a las tropas nacionales contra filibusteros al mando del norteamericano William Walker, quienes pretendían apoderarse de Nicaragua. Sin embargo, encontraron la resistencia firme de nicaragüenses liderados por el General Estrada, quienes con valentía y determinación lograron expulsarlos y consolidar una victoria que hoy sigue siendo símbolo de soberanía y dignidad nacional.