Manejo inadecuado de pólvora deja 5 lesionados en llevada de Santo Domingo de Guzmán a Las Sierritas

Al menos 5 personas resultaron con quemaduras a causa de la explosión de varios cohetes de la Rotonda Cristo Rey una cuadra al norte en Managua, la mañana de hoy domingo.

Explosión de cohetes en Managua deja varios heridos

Entre los lesionados están doña Dolores del Socorro Sandino, de 67 años; Lilliam Martínez Zamora, de 64; Ramiro Medina, de 62 y Jessica Méndez Gutiérrez, de 38.

Testigos dijeron que el más afectado fue un hombre que trasladaba los cohetes que se incendiaron por la presunta mala manipulación de la pólvora.

Según Cazadores de Noticias, el hombre cargaba en hombros un manojo de cohetes y los sujetaba con una de sus manos. En tanto, la otra mano la utilizaba para prender los cohetes y elevarlos; sin imaginarse que las chispas harían contacto con las mechas de los demás explosivos.

En el hecho, las llamas también le causaron daños a una motocicleta Génesis negra que uno de los promesantes tenía estacionada en el lugar.

La emergencia fue atendida por Bomberos Unidos que acompañaban el retorno de la imagen de Santo Domingo de Guzmán, hacia Las Sierritas de Managua.

Miembros de Cruz Blanca trasladaron a todos los lesionados al hospital Manolo Morales Peralta.

