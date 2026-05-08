Managua: ofrecen recompensa por vehículo que desapareció con todo y cadete de Indriver

Una atractiva recompensa está ofreciendo el dueño del automóvil marca Kia modelo Soul color gris placas M 358-310, a quien brinde información exacta sobre su vehículo, el cual desapareció junto al conductor de la plataforma de Indrive José Javier Salazar Sánchez, de 34 años.

Kia Soul gris M 358-310 desaparece con conductor

Las imágenes del automóvil y la identificación personal del conductor han sido difundidas ampliamente en redes sociales para facilitar su reconocimiento por parte de la población.

Debido a la preocupación sobre el paradero del vehículo, también fue habilitado el número telefónico 8474-7709 para recibir cualquier información que ayude a localizarlo.

El afectado por el robo ya interpuso la denuncia ante las autoridades policiales quienes también están trabajando en el caso.

Lo preocupante para el afectado es que José Javier Salazar Sánchez, fue también denunciado el mes pasado ante la estación dos de la Policía por haber robado un par de rines de lujo con sus llantas, valorados en más de un mil dólares, a un comerciante del barrio Julio Buitrago.

El dueño del auto teme que su vehículo vaya a ser desmantelado y vendido en piezas por personas inescrupulosas, por lo que pidió el apoyo a la población para localizarlo.

