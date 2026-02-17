Managua modernizará su transporte urbano con sistema de buses articulados BRT

El transporte colectivo en la capital se encamina hacia una transformación histórica con el proyecto del Bus Rapid Transit (BRT), el cual operará sobre la nueva Pista Héroes y Mártires.

Según informó Amaru Ramírez, director del Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (IRTRAMMA), este sistema contará con unidades articuladas de alta tecnología, con capacidad para 180 pasajeros cada una, diseñadas para agilizar la movilidad masiva en una de las arterias viales más importantes de la ciudad.

La estrategia contempla la incorporación inicial de unas 40 unidades adquiridas con el respaldo de la República Popular China, las cuales circularán por carriles exclusivos para reducir los tiempos de traslado.

Bajo este nuevo modelo, la flota de autobuses convencionales que opera actualmente en la capital no desaparecerá, sino que funcionará como un sistema alimentador, encargándose de trasladar a los usuarios desde los barrios hacia el corredor principal del BRT, garantizando una conexión eficiente en toda la red urbana.

Este avance forma parte del proceso de modernización que impulsa el Gobierno para ofrecer un servicio más ordenado, cómodo y digno a las familias nicaragüenses.

Actualmente, se realizan estudios de factibilidad para evaluar la extensión de este sistema de transporte masivo a otros sectores de Managua, consolidando un esquema de movilidad urbana más sostenible y con estándares internacionales de calidad.